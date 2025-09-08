Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alertan de problemas de seguridad en unas secadoras de una conocida marca

Los modelos afectados han sido vendidos en España, entre otros países

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:48

El Sistema de Alerta de la UE para productos peligrosos no alimentarios (Safety Gate) alerta de un problema de seguridad en una serie de secadoras ... de la marca Hisense, fabricadas entre noviembre 2024 y marzo 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis
  5. 5 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  6. 6 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  7. 7 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  8. 8 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales
  9. 9 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  10. 10 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alertan de problemas de seguridad en unas secadoras de una conocida marca

Alertan de problemas de seguridad en unas secadoras de una conocida marca