Alertan de problemas de seguridad en unas secadoras de una conocida marca

El Sistema de Alerta de la UE para productos peligrosos no alimentarios (Safety Gate) alerta de un problema de seguridad en una serie de secadoras ... de la marca Hisense, fabricadas entre noviembre 2024 y marzo 2025.

Ha sido la propia empresa fabricante, Hisense, la que ha identificado y comunicado el problema de seguridad en el cableado del compresor, que podría dañarse debido al contacto con la rueda del tambor. Esto podría producir sobrecalentamiento y un posible mal funcionamiento e incidencias en el equipo. La compañía, cumpliendo con el Reglamento (UE) 2023/988, artículos 35 y 36, lo ha notificado a las autoridades nacionales de vigilancia del mercado a través de Safety Business Gateway y también en su página web.

Según la información disponible, esta incidencia afecta a secadoras vendidas en España, República Checa, Croacia, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Suecia, Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia y Reino Unido.

Secadoras afectadas: ¿cuáles son y qué hacer?

Modelos: DH5S102BB, DH5S102BB/PL, DH5S102BW, DH5S102BW/PL, DH5S102BW/UA y DH5S902BW

Fechas de fabricación: entre noviembre 2024 y marzo 2025.

Si tu secadora tiene un punto verde (como el que figura en la imagen inferior) quiere decir que este electrodoméstico fue inspeccionado antes de su venta, por lo que este problema de seguridad detectado no le afecta.

Listado de la empresa con los Batch de los modelos afectados. Dónde buscar si nuestra secadora figura en la lista de afectados Punto verde que indica que la secadora está exenta de la alerta.

En caso de que nuestro electrodoméstico figure entre la lista de afectados, debe dejar de usarse. También se debe contactar con el equipo de soporte para concertar una inspección y reparación a domicilio gratuita, si procede.

También se puede contactar con el servicio de atención al cliente de Hisense a través de estas dos vías:

Por teléfono: llamando al +34 96046 8888 en horario de lunes a viernes de 9:00 a 20:00h.

Por correo electrónico: productrecall.es@hisense.com