Alertan de una oleada de fraudes en redes sociales con el gancho de artículos de marcas a 5 euros

El cebo es atractivo: ropa de marcas caras a precios de saldo que rondan los cinco euros por prenda. Pero, ¡ojo! porque como reza el dicho popular nadie da duros a pesetas y detrás de este gancho hay una estafa. La Asociación Española de Consumidores ha lanzado una alerta sobre el aumento de fraudes en redes sociales, donde se venden artículos de firmas conocidas a precios muy bajos que nunca llegan a los destinatarios. Los ciberdelincuentes suplantan marcas como Munich, Blue Banana, Xti, Silbon, Cortefiel, Samsonite, Ecoalf o Desigual. «El mes pasado alertábamos de una oleada de fraudes relacionados con la recepción de anuncios en redes sociales indicando la venta de productos de marcas muy reconocidas del mercado a tan sólo 5 euros, un precio muy inferior al que tienen realmente», apuntan desde la organización.

Un mes después, el fraude no ha parado, sino que se ha intensificado. De hecho, han sido numerosos los consumidores que han denunciado no haber recibido los artículos que han comprado. «En este tiempo la estafa no ha cesado. De hecho, han sido cientos los usuarios que nos han trasladado su denuncia al no recibir las prendas», agregan.

Sobre el 'modus operandi', la Asociación Española de Consumidores explica que, en algunos casos, los estafadores simulan la web y los enlaces a los dominios de las marcas oficiales con el fin de que el usuario piense que está comprando una promoción o un precio outlet en la página correcta. Al respecto, la organización asegura haber contactado con alguna de estas marcas que han reconocido que no se trata de ellos y que es imposible vender sus productos a esos precios, teniendo conocimiento también de la existencia de este fraude.

En todo caso, se aconseja a los consumidores no pinchar en esos enlaces en redes sociales y que investiguen en las páginas web oficiales de las marcas la realidad de la venta de estos productos. En el caso de caer en la trampa, pueden denunciarlo a través de la propia asociación.

