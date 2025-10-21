Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha sido informada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, de la presencia de ... Listeria monocytogenes y Escherichia coli en queso de cabra fabricado en España.

En concreto, se trata del queso moho blanco de la marca Suerte Ampanera y fue la propia empresa la que informó a las autoridades competentes de la situación al descubrirla en un autocontrol.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: Queso de Cabra Moho Blanco.

Nombre de marca: Suerte Ampanera.

Número de lote: 2509262.

Fecha de caducidad: 10/12/2025.

Peso de unidad: 450 gramos.

Temperatura: refrigerado.

Ampliar El producto afectado por la alerta sanitaria. Aesan

Según la información disponible, se ha comercializado en las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Comunidad de Madrid, si bien no se descarta que pueda haber más regiones afectadas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, según informa la Aesan.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta que se abstenga de consumirlos. En el caso haberlo hecho y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.