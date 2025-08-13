Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas bebidas alcohólicas hechas en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) lanza un aviso a las personas con alergia o intolerancia los componentes de la leche. Se ... ha detectado su presencia en unas cremas de licores elaboradas en España, sin que se indique en su etiquetado.

Han sido las autoridades sanitarias de Galicia las que han trasladado la notificación de alerta sobre estos productos, de la marca Destilería Das Ideas.

Los datos de los productos implicados son:

Nombre de los productos: Crema de Café, Crema de Arroz con Leche, Crema de Chocolate y Cereza, Crema de Licor, Crema de Piruleta, Crema de Limón, Crema de Frutos del Bosque, Crema de Fresa Nube, Crema de Melocotón y Maracuyá.

Marca: Destilería Das Ideas.

Aspecto del producto: botellas de 70 cl.

Número de lote: todos los que no contengan la leyenda de «contiene derivados lácteos» o estar esta leyenda ilegible o incompleta.

Volumen de unidad: 70 cl.

Temperatura: ambiente.

Según la información disponible, se han comercializado en nuestro país en Madrid, Navarra, Asturias, Cataluña, Castilla y León y Galicia, si bien no se descarta que haya redistribuiciones a otras comunidades.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia o intolerancia a los derivados lácteos que puedan tener estas bebidas en casa que no las consuman, mientras que para el resto de la población no supone ningún riesgo.