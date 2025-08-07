Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una mujer abanicándose. EP

AEMET extiende el aviso por ola de calor hasta el miércoles 13 en toda España menos el área cantábrica

La agencia prevé máximas de hasta 43ºC el lunes y el martes en torno a las principales depresiones de los cuadrantes suroeste y nordeste peninsulares

EP

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:23

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha extendido el aviso por ola de calor un día más --hasta al menos el miércoles 13 de agosto-- ... en toda España menos en el área cantábrica, con máximas de hasta 43ºC el lunes y el martes en torno a las principales depresiones de los cuadrantes suroeste y nordeste peninsulares.

