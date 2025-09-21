Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adriana Lastra responde una de las preguntas de la entrevista con EL COMERCIO Mario Rojas
Adriana Lastra. Delegada del Gobierno en Asturias

Adriana Lastra: «Santos Cerdán trató de hacerme la vida imposible, viví un infierno de terciopelo»

«Por supuesto que no sabía nada de la trama corrupta. Si hubiera sabido que Ábalos, Koldo o Cerdán estaban inmersos en alguna cuestión oscura hubiera ido a la Fiscalía»

Daniel Fernández

Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:15

Adriana Lastra (Ribadesella, 1979) rompe su silencio en EL COMERCIO. La que fuera vicesecretaria general del PSOE y hoy delegada del Gobierno en Asturias concede ... su primera entrevista tras el estallido de los casos Ábalos y Cerdán. Y lo hace con una mezcla de firmeza y desahogo. En esta entrevista habla de su marcha de la primera línea política, de las tensiones internas en el partido y de cómo, según asegura, Santos Cerdán convirtió su día a día en una auténtica pesadilla. Lastra describe un clima de hostilidad por parte de quien fue secretario de Organización del partido y a quien se le atribuye ser el cabecilla de la trama que cobraba mordidas por la concesión de contratos y que estaba formada por el exministro de Fomento José Luis Ábalos, su colaborador Koldo García y el citado Cerdán. En esta entrevista explica por qué ha mantenido silencio hasta ahora y que ocurrió entre bastidores.

