Adiós a la rueda de repuesto, llaves o la palanca de freno de mano del coche: tienen los días contados

El sector de la automoción está en constante evolución. Tanto es así que el desarrollo de dispositivos y sistemas actuales ligados a los vehículos llegan ... a quedarse «obsoletos» más rápido de lo que el ciudadano piensa. En consencuencia, apunta la revista de la Dirección General de Tráfico (DGT), muchos de estos elementos están abocados a desaparecer en el futuro.

Explica Tráfico en su web que, en ese avance del sector, muchas de las prestaciones de los vehículos quedan desfasados por lo que los fabricantes, «también con la intención de reducir costes de producción, los retirarán de la producción». Repasamos un listado de prestaciones en vías de extinción.

Motores de combustión

Cuenta Tráfico que, con la llegada de la electrificación, los motores de combustión, también llamados térmicos, «van a tender a desaparecer, aunque es cierto que aún faltan algunos años, sobre todo en países y continentes menos desarrollados. En los más avanzados, se calcula que para el año 2050 deberían haber desaparecido en su mayor parte».

Caja de cambios manual

Explica la DGT en su reportaje que en países como Estados Unidos hace muchos años que la caja de cambios manual ha desaparecido de la inmensa mayoría de vehículos. Se reemplazaron por cajas automáticas «más rápidas, precisas y cómodas».

Rueda de repuesto

También están abocadas a desaparecer las llamadas 'ruedas de galleta'. Son aquellas de repuesto o de emergencia que cuentan con un tamaño reducido con la finalidad de ahorrar espacio en el maletero y permitir circular al vehículo hasta poder llegar a un taller para poder sustituir o reparar el neumático afectado en caso que tener que hacerlo. La rueda de galleta es una transición hacia la desaparición completa de la rueda de repuesto tradicional: «La mayoría de los coches nuevos ya incorporan kits de reparación que, además, ocupan mucho menos espacio bajo el maletero. También están las tecnologías tipo 'run flat' (neumáticos reforzados que pueden rodar incluso con un pinchazo) o los líquidos selladores», indica Tráfico.

Elevalunas manual

Aunque todavía quedan modelos, los más económicos, que llevan elevalunas manuales en las puertas traseras, lo cierto es que ya prácticamente todos los vehículos cuentan con dispositivos eléctricos en las puertas.

Antena de radio

Las antiguas antenas retráctiles para escuchar la radio ya han desaparecido casi por completo de los vehículos españoles. «Ahora son más pequeñas y normalmente van instaladas en el techo del vehículo, algunas con forma de aleta de tiburón, que tienen mejor recepción o que sirven para el posicionamiento GPS que necesita el navegador. Las más avanzadas se están instalando en el parabrisas, de una forma que pasan prácticamente desapercibidas».

Llaves metálicas tradicionales

En la actualidad, la mayoría de los vehículos modernos ya disponen de un sistema de arranque sin llave para facilitar el acceso del conductor al coche. Los sistemas de 'apertura sin llave' son cada vez más numerosos y económicos. Sin embargo, eso sí, si se pierde este dispositivo, «su reposición es mucho más cara que hacer una copia de la tradicional llave», advierten.

Frenos de tambor

Explica Tráfico que no es sencillo compatibilizar los frenos de tambor con los sistemas de seguridad más avanzados, «así que es difícil que cumplan con las normas de seguridad más exigentes. Los vehículos más sencillos solían montar frenos de tambor por ser más económicos, pero estos no responden de la misma manera que los de disco, así que cada vez son menos los modelos que los utilizan».

Palanca de freno de mano

Con la aparición del freno de mano eléctrico, los automóviles modernos han dicho adiós a la clásica palanca de este sistema de seguridad. «Esta nueva tecnología libera muchísimo espacio entre los asientos y eso sirve para ubicar compartimientos de almacenamiento más grandes o para poner otros mandos o dispositivos de control, como las ruletas giratorias para manejar el sistema de infoentretenimiento», apunta la revista de la DGT.