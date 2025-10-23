Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El acusado testificando ante el tribunal. HOY

El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo

La víctima lo ha negado en un juicio en el que piden nueve años de cárcel para el autor por intento de homicidio

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:47

Comenta

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dejado visto para sentencia un juicio en el que la Fiscalía pide nueve años de cárcel para un ciudadano ... portugués por intento de homicidio, por acuchillar un taxista, también luso, en Olivenza en mayo de 2024. En su declaración ante el tribunal el acusado ha afirmado que el taxista trató de violarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  2. 2 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  3. 3 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  4. 4

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  5. 5 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  6. 6 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  7. 7 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  8. 8

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  9. 9 Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España
  10. 10 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo

El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo