Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la portada del 'Primer informe integral sobre el trabajo forzoso en las prisiones de Cuba' R. C.

Unos 60.000 esclavos producen un carbón vegetal que se vende en España

Con el sello 'marabú', distintas empresas importan el producto desde Cuba, donde la población penal es obligada bajo coacción a trabajar en el campo, en condiciones insalubres e inseguras, sin horario y sin paga

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:58

Para producir productos agrícolas que se comercializan en España, los convictos son «obligados a trabajar bajo coacción, amenazas, violencia o represalias», sin contrato laboral ni ... salario (o con una remuneración retenida para sufragar su manutención), sometidos a «violencia física», «sin formación y capacitación o útiles de trabajo», bajo condiciones climáticas adversas, a pesar de desarrollar «graves deterioros físicos y psicológicos». Sucede en Cuba, según un informe divulgado por las organizaciones Prisioners Defenders, Transition Czech Aid y Consorcio Justicia en Madrid, este lunes. La mayoría son hombres, pero hay también mujeres, alguna embarazada. La mitad de ellas vivió «acoso y violencia sexual por parte de los funcionarios y también por otros reos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  4. 4

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  5. 5 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  6. 6

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  7. 7

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  8. 8

    El museo subterráneo del arte rupestre en Málaga
  9. 9

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  10. 10

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Unos 60.000 esclavos producen un carbón vegetal que se vende en España

Unos 60.000 esclavos producen un carbón vegetal que se vende en España