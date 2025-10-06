¿500 euros de regalo por abrir una cuenta? Ojo a las tres preguntas que debes hacer al banco antes de aceptar

Tiempo atrás, la tentación se servía en forma de vajillas, cubertería, baterías de cocina o incluso televisores. El objetivo siempre era el mismo: atraer y ... fidelizar clientes, muy especialmente al domiciliar la nómina. En la actualidad, sin embargo, las entidades bancarias han cambiado de estrategia. Muchos bancos ofrecen bonificaciones por la apertura de cuenta o determinados servicios. Los hay que ofrecen 200 euros, 500 o incluso más.

En estos casos, según recuerda Eroski Consumer, hay que tener mucho ojo con la letra pequeña ya que, apunta, esos 'regalos' «no salen gratis» a los clientes. De hecho, la publicación pone sobre la mesa tres preguntas claves que debemos hacer al banco antes de aceptar la oferta por suculenta que nos parezca. ¿Cuáles son esas preguntas? Toma nota.

1 ¿Cuáles son los requisitos?

La primera de ella tiene que ver con los requisitos de la oferta. Apunta Consumer que debemos cumplir una serie de premisas para recibir el capital que ofrecen de señuelo. «Para empezar, los incentivos suelen estar reservados a los nuevos clientes, salvo contadas excepciones, por lo que las personas que ya tienen una cuenta abierta en la entidad no pueden beneficiarse de la promoción. Si quieren un regalo, deben cambiar de banco», avisan.

Debemos tener en cuenta que habitualmente estas promociones piden domiciliar una nómina o una pensión, «aunque a veces basta con recibir una transferencia desde otra entidad». En algunos casos, «también es necesario domiciliar varios recibos o usar un mínimo de veces la tarjeta».

Destaca Consumer que en la actualidad hay entidades que incluso están exigiendo, además de domiciliar sus ingresos, activar Bizum, un servicio de pago instantáneo para enviar y recibir dinero entre particulares usando solo el número de teléfono. ¿Qué se busca con ese requisito? Sencillo: que el cliente convierta su nueva entidad en la principal.

Así, aunque por lo general los requisitos son asumibles, la mayor barrera de acceso, destaca Consumer, es el importe mínimo de los ingresos que exige el banco. «Algunas entidades se conforman con ingresos de menos de 1.000 euros, mientras que otras piden nóminas de 2.000 euros o, incluso, más», agrega.

2 ¿Cuál es la permanencia mínima y la penalización si no cumplo?

La propuesta bancaria puede exigir un tiempo de 'permanencia' y penalización para el usuario en caso de no cumplir el período estipulado, que puede ser entre uno y dos años aunque hay algunas entidades que alargan la permanencia hasta los cuatro años. Por ello, es importante estar convencidos de que cumpliremos con los requisitos durante ese tiempo.

Por otro lado, recuerda Eroski Consumer que también hay bancos que pagan un incentivo mensual y no exigen permanencia. En estos casos el cliente solo cobra los meses que cumple las condiciones. «La ventaja de este sistema es que, si un mes no se cumplen las condiciones, no hay que devolver lo que se haya ganado los meses anteriores». Para saber qué propuesta nos convence más es bueno comparar con la oferta de otras entidades bancarias.

3 ¿Tiene comisiones la cuenta corriente?

Por último, otra pregunta clave al banco será si vamos a tener que pagar comisiones de mantenimiento por la cuenta durante el tiempo que se esté cpm el banco, «para evitar que los gastos se coman el incentivo», destaca la publicación.

«Por lo general, los bancos no suelen cobrar gastos de mantenimiento a los clientes que cumplen las condiciones de sus campañas de captación, pero es importante revisar la letra pequeña de la cuenta para verificarlo», concluye Eroski Consumer.