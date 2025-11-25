Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una manifestación en Madrid contra la violencia machista. EFE

137 mujeres y niñas fueron asesinadas al día en el mundo en 2024 víctimas de la violencia machista

«El hogar es el lugar más peligroso para ellas», según denuncia un informe de la ONU que revela que el 60% de la 83.000 matadas el año pasado lo fueron a manos de su pareja o familiares

R. C.

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 02:16

Comenta

Alrededor de 50.000 mujeres y niñas fueron víctimas de feminicidios en 2024, esto es, de la violencia machista. Es uno de las principales conclusiones ... de un informe presentado por Naciones Unidas este martes, 25 de noviembre -fecha en que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer-, cuyos autores señalan que el 60% de las 83.000 matadas durante el año pasado lo fueron a manos de sus parejas sentimentales u otros miembros de sus familias, con un promedio trágico de 137 asesinadas al día. El estudio, publicado por la organización ONU-Mujeres y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), refleja que la cifra es menor que la estimación de 51.100 víctimas en 2023. Sin embargo, aclara que «este cambio no es indicación de una disminución, ya que se debe en gran medida a diferencias en la disponibilidad de datos a nivel nacional».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  2. 2 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  3. 3

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  4. 4 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  5. 5 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  6. 6

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  7. 7

    El helipuerto de Roca en Marbella tiene demanda: tres empresas aspiran a hacerse con su uso
  8. 8 Prisión para el detenido por matar a su exmujer a puñaladas en Rincón de la Victoria
  9. 9

    Málaga es la tercera provincia española con más menores condenados por delitos sexuales
  10. 10 Colocan dos grandes pancartas para exigir el tercer carril en la variante de Rincón a Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 137 mujeres y niñas fueron asesinadas al día en el mundo en 2024 víctimas de la violencia machista

137 mujeres y niñas fueron asesinadas al día en el mundo en 2024 víctimas de la violencia machista