Visibilidad, confianza y referentes: claves para avanzar en la inclusión LGTBI en el trabajo

La diversidad cada vez está en más ámbitos sociales y las empresas no pueden quedarse atrás. En esta línea, SUR, a través de su publicación LGTBI SIX, y FCC Construcción se han unido para organizar un foro de líderes empresariales LGTBI y poner el foco en la inclusión de este colectivo en las compañías. En esta labor está la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI (REDI), cuyo director general, Óscar Muñoz, fue uno de los protagonistas de la primera mesa. «Fuimos el primer foro que se decidió a hablar de diversidad LGTBI en el trabajo», afirmó.

Un caso de éxito en el ámbito empresarial es el de David García, director de comunicación de FCC y miembro de REDI. Pertenecer al colectivo LGTBI no ha supuesto perjuicios en su vida laboral. «Nunca he tenido una oposición frontal a lo que sentía en cada momento. Creo que he sido una 'rara avis' porque no es lo habitual. Un estudio de REDI dice que más del 50% del colectivo dentro de las empresas ha tenido problemas», señaló. El directivo también señaló la importancia de trabajar con las pymes desde las grandes compañías para que el mensaje llegue.

De vivir con naturalidad también sabe José María Ramírez, socio fundador del bufete Ramírez Pedrosa y Herrero. «El hecho de ser gay puede condicionar a mucha gente porque piensan que puedes tener una especial sensibilidad y no ser efectivo en el trabajo», apuntó el especialista en derecho penal, quien no oculta su vida en redes sociales a pesar de ser consciente que algunos clientes lo investigan antes de contratar sus servicios. «Si trabajan conmigo es porque hay una recomendación y cierta expectativa. Si he perdido algún cliente era potencial, no que haya trabajado conmigo y no he sido consciente», dijo.

Coral Novalvos, senior associate en Giambrone & Partners, directora de la oficina de Málaga y jefa del departamento de GayLawyers, coincide con Ramírez la confianza que necesitan los clientes con el abogado. Por ello, en su empresa desarrollaron este departamento. «Trabajamos todo tipo de casos que tienen algo que ver con el colectivo LGTBI. Todos los que estamos dentro pertenecemos al colectivo. Cuando hablas con el cliente, le ofreces esa confianza de que entiendes la situación por la que está pasando. Eso al cliente le genera un bienestar enorme», explicó la letrada, quien indicó que algunos casos que llegan ahora son de personas italianas que quieren casarse o adoptar, además de casos de discriminación y agresión.

Los cuatro especialistas coincidieron en la gran evolución en inclusión LGTBI dentro del ámbito laboral, aunque no olvidan que aún hay retos por conseguir. «Hay que hacer hincapié en la confianza y la sensibilidad. Nosotros trabajamos con las empresas en ese sentido», aseguró Muñoz. El director general de REDI señaló el avance legislativo frente a una sociedad que «va por detrás», además aseguró que no en todas las empresas es posible ser visible. «Depende de si la empresa ha desarrollado esa confianza y sensibilidad», aseveró. Algo que trae problemas para esa persona como no poder hablar de su familia o no ir a la comida de los compañeros porque pueden hacer preguntas incómodas. «Es más difícil ascender porque te perciben como una persona sin liderazgo y discreta», dijo.

A las palabras de su compañero, García matizó que hay sectores más conservadores que otros, como el de la construcción y el financiero. Y también la diferencia entre grandes y pequeñas empresas. «La mayoría de las grandes corporaciones tienen un enorme calado de diversidad, apuesta por la igualdad y la no discriminación. Tenemos que poner el foco en las pymes como calado de un mensaje social», hizo hincapié.

Rodríguez apoyó la tesis de poner el foco en las pymes, ya que los planes de igualdad afectan a las empresas de más de 50 trabajadores. «Donde no hay norma, no se hace nada», aseguró. Novalvos añadió una variable para que las personas se sientan libres en las empresas: los referentes. «La gente no sale del armario por miedo. Hay ciertos condicionantes que hacen que estés más empoderados o no. Las grandes empresas son referentes de las pymes», apostilló el director general de REDI en esta línea.

Visibilidad en el trabajo

Este foro, celebrado en el auditorio del museo Carmen Thyssen y moderado por el periodista de SIX Iván Gelibter, contó con una segunda mesa para tratar la visibilidad de las personas LGTBI en el mercado laboral. «Los datos van mejor. Hay una tendencia buena, pero mejorable», abrió fuego Ruth Sarabia, delegada de Igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga, sobre esta cuestión. Asimismo, puso sobre la mesa varios datos: el 86% de las personas LGTBI piensa que es mejor ocultarlo y el 90% considera que visibilizarse en el trabajo puede ocasionarle problemas. «A nivel legislativo, lo tenemos muy cubierto, pero tenemos que ser capaces de controlar si se cumple», afirmó sobre los protocolos.

Sobre estos protocolos también habló Yolanda Verdugo, responsable de Igualdad provincial de CSIF Málaga. La sindicalista criticó una de las medidas que argumenta que sólo la víctima puede denunciar ante un caso de acoso laboral. «Dice que la persona víctima tiene que dar su consentimiento para que otro denuncie. Me parece mal. Tenemos el deber moral de hacerlo», reivindicó.

Ampliar Nacho Martínez, Ruth Sarabia, Iván Gelibter, Yolanda Verdugo y Elena Rodríguez, hablan de diversidad. Ñito Salas

Por su parte, Elena Rodríguez, manager de unidad de cultura de OPPLUS, dio a conocer el modelo de su empresa, donde asegura la diversidad LGTBI ya está normalizada. «El proceso de diversidad lo hemos vivido con mucha naturalidad. Empezamos hace 17 años y creo que no ha habido ningún caso de discriminación. El colectivo forma parte de los puestos de dirección», aseguró.

Nacho Martínez, presidente de la Asociación de Comerciantes Gays de Torremolinos (ACOGAT), afirmó que hay que mirar dentro del colectivo para avanzar. «La gente que estamos al frente tenemos que empezar a visibilizar que falta educación y pedir a la administración que nos ayude a educar y dar formación», dijo, además añadió que hay que tener más en cuenta al colectivo trans en cuando a la inserción laboral.

Torremolinos, ejemplo de diversidad LGTBI

El evento con líderes empresariales LGTBI acabó con la voz de Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos. Una ciudad que es ejemplo de diversidad en todos los sectores. «Torremolinos tiene unas circunstancias especiales. Los que conocemos su historia sabemos que es un cruce de circunstancias que ha hecho que haya una situación especial», empezó la regidora, quien cree en la importancia de que administraciones y empresas hagan un trabajo de formación en diversidad LGTBI con el fin de la «normalización absoluta». «Tiene que haber una fase de visibilización. Algo que Torremolinos ya ha hecho», apuntó Del Cid.

Ampliar Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos, en el evento. Ñito Salas

En el ámbito laboral, la alcaldesa aseguró que en Torremolinos «no chirría» ver a una persona LGTBI en cualquier puesto de trabajo. «En otros sitios puede ser algo impostado», señaló. La edil también puso en valor el trabajo del tejido asociativo de la localidad, que hace que el colectivo tenga representación en todos los sectores. «Es importante que las personas con responsabilidades se formen y sean activistas», defendió Del Cid, quien espera que los próximos alcaldes –aunque ella no tiene pensado retirarse – tengan el mismo «compromiso» con la ciudad. «Hay que ser activista porque cuando se amenaza al colectivo en una ciudad como Torremolinos, se rompe la tranquilidad de toda la ciudad», matizó.

Este año se celebra el décimo aniversario del Pride de Torremolinos. «Nuestra cita LGTBI dura todo el año, pero es el mes en el que la ciudad está más colorida», dijo la alcaldesa, quien aseguró que todo el mundo encontraría una actividad que le llamara la atención. «Es descubrir que hay una ciudad que siempre te espera», concluyó.