SIX reúne a la sociedad LGTBI andaluza en torno al matrimonio igualitario y al Pride de Torremolinos

Nueva edición, nuevos contenidos y más audiencia que nunca. SIX, la revista LGTBI editada por SUR, presentó su séptima edición delante de casi 300 personas. Un récord de asistentes en el Hotel Meliá Costa del Sol, que cada año acoge este evento, que muestra el compromiso del colectivo con esta publicación y viceversa. Por primera vez en su historia, la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, asistió al encuentro, que tuvo como uno de sus protagonistas al vigésimo aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario. Este tema ocupa varios de los principales reportajes de este recién estrenado número. «Es una ley que nos ha permitido ser libres», recalcó Redondo, quien hizo hincapié en que este país fue el primero en regular «plenamente» el matrimonio, ya que en España esta ley iba unida al derecho a adoptar para las personas homosexuales.

La ministra ocupó la primera entrevista de la tarde de la mano del moderador del acto: Iván Gelibter, redactor jefe de SIX. Redondo recordó el «debate intenso» dentro del PSOE en torno al matrimonio igualitario. «Había una vieja guardia que no lo entendía. Decían igualdad sí, pero matrimonio no», señaló. La socialista tampoco olvida una conversación que tuvo con José Luis Rodríguez Zapatero, presidente en aquel momento. «Decía que si no era plenamente igualitario, no servía para nada».

En su intervención, recordó que también se cumple la efeméride de «una España libre» con los 50 años del fin de la dictadura. «En 1971 se sufrió la gran redada y hoy estamos celebrando la libertad en ese mismo lugar», dijo en referencia a Torremolinos y el Pasaje Begoña, al que reconoció como «símbolo mundial de la libertad».

Redondo usó su altavoz para condenar los delitos de odio y pidió más «formación específica» para los jueces que se ocupan de estos casos. Sin embargo, reconoció que España es un «referente mundial en igualdad» al que otros países acuden para pedir ayuda. En esta línea, como ya hiciera el Gobierno con la candidatura de Torremolinos al Europride 2027, la ministra aseguró que apayarán un posible proyecto conjunto entre este municipio y Melilla para acoger este evento LGTBI europeo. «Me parece fundamental que vayamos de la mano. La conquista de los grandes hitos no se puede hacer desde una sola administración», concluyó.

Antes de la intervención de Redondo, Manolo Castillo, director de SUR, dio la bienvenida a los asistentes y recordó a uno de los impulsores de esta revista: Fran Ruano. «Era un activista de esta causa, pero siempre manteniendo los valores éticos del periodismo y los suyos como persona», afirmó, además puso en valor el compromiso de este periódico con «una causa y unos valores que están impregnados en esta revista».

La portada de esta séptima edición de SIX está protagonizada por David Márquez y Jon Switters, junto a su hijo Adam. Dos hombres que se pudieron casar y adoptar a su hijo gracias a esta ley. «Está bien que se vea que esto es parte del colectivo, pero también que poner el foco en otras partes que sufren discriminación», apuntó Márquez, conscientes de las distintas realidades dentro del colectivo LGTBI.

Por su parte, Switters, de origen británico, recordó cómo su familia y amigos pensaban que su boda era un «paripé». Esta pareja se casó en 2012. En Reino Unido las personas homosexuales no pudieron contraer matrimonio legalmente hasta 2013. «Tengo dos hermanas lesbianas que no podían casarse», dijo.

El matrimonio reconoció que no había sufrido discriminación por ser una pareja homoparental excepto por «pequeños matices». En ese momento, Márquez, contó una anécdota que le ocurrió esa misma mañana con el conserje del colegio de su hijo, al que conoce desde hace años. «Me ha preguntado cómo lleva mi mujer el embarazo », narró como un momento divertido que sucedió porque están en nuevo proceso de adopción.

Márquez y Switters apuntaron que el proceso de adopción es «lento», pero afirmaron que en Andalucía no hay discriminación por ser dos padres. «Conocemos gente que sí la ha sufrido en Madrid y Valencia», denunciaron, al igual que hicieron con los delitos de odio. «Esta portada no siempre es la realidad», recordaron.

Pride de Torremolinos

El otro tema protagonista de esta revista es el décimo aniversario del Pride de Torremolinos. Al igual que en la publicación, en el escenario estuvieron Aída Blanes, concejala del PSOE que puso en marcha el Orgullo, y Francisco García Macías, el concejal del PP que lo continuó, junto a ellos, Estupenda Márquez, divulgadora y presentadora del Pride este año con Iván Gelibter. «Fue algo histórico. Sabíamos que estábamos marcando un hito en la historia del municipio», indicó Blanes sobre la primera edición.

García Macías aseguró que consultó con Blanes para continuar con el evento. «La llamé y le pregunté cómo había que hacerlo. Creo que es la mejor forma, tener en cuenta lo que se ha hecho antes. Y hacerlo más grande», dijo.

La última mesa, compuesta por la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid; David García Núñez, director de Comunicación de FCC Construcción, y José Repiso, viceconsejero de Igualdad de la Junta de Andalucía, trató diferentes temas. Repiso puso en valor el reconocimiento a distintos espacios como libres de LGTBIfobia. «Es un reconocimiento que se otorga y que no deja de ser un espacio seguro», aseguró.

Núñez García puso sobre la mesa la importancia del apoyo de las administraciones públicas para conseguir la igualdad en las empresas, además de recordar que las grandes corporaciones deben ayudar a las pymes a conseguirlo.

Como no podía ser de otra manera, el evento concluyó con las palabras de Del Cid sobre el Orgullo de Torremolinos. «Son diez años de esfuerzo, de muchas personas que han trabajado en beneficio de la comunidad, de la ciudad, del colectivo… Es una celebración que tenemos que hacer de forma orgullosa como siempre hacemos».