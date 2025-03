'El desafío de Sofía' y su retrato de la diversidad conquistan el festival de cine queer Andalesgai

Víctor Rojas Martes, 25 de marzo 2025, 23:07 Comenta Compartir

El Festival Internacional de Cine Queer de Andalucía, Andalesgai, bajó ayer el telón en los Cines Cervantes en una gala de clausura en la que se proyectó 'Ciao Bambina', el documental de Afioco Gnecco y se vivió la actuación del Coro Queer de Sevilla como guinda a diez días repletos de arte, cultura y respeto. El acto, que reunió a cineastas, activistas y público, celebró la diversidad y dio a conocer el palmarés de la 21º edición.

El jurado eligió como mejor película 'El desafío de Sofía', conocida internacionalmente como 'Levante', un largometraje brasileño dirigido por Lillah Halla. Este título retrata la diversidad de cuerpos femeninos y denuncia las leyes y religiones que amenazan la libertad individual, además cuenta la historia de la prometedora jugadora de voleibol llamada Sofía, quien se enfrenta un embarazo no deseado en vísperas de un campeonato que definirá su futuro. En la búsqueda de una terminación ilegal, se convierte en el objetivo de un grupo fundamentalista decidido a detenerla a toda costa, pero ni Sofía ni quienes la aman están dispuestos a rendirse ante el fervor ciego del enjambre. El jurado destacó cómo la película recuerda que las decisiones sobre el propio cuerpo no deben ser objeto de debate público.

El jurado de esta edición, compuesto por Juan Vilches (colectivo TeKiero), Carlos Loureda (crítico cinematográfico y programador de festivales), Lola Buzón (actriz y vedette) y Maribel Povedano (activista y fundadora del Pequeño Certamen de Cine de Ambiente), también otorgó una mención especial ex aequo a la película encargada de inaugurar el festival 'National Anthem', por la importancia de la comunidad como la familia escogida, y a 'All Shall Be Well', llegada de Hong Kong y dirigida por Ray Yeung, por poner a las diversas mujeres en el eje del discurso y mostrar diferentes realidades queer de oriente a occidente.

Por su parte, el público también quiso destacar sus favoritos en esta edición. El premio al mejor largometraje fue para 'Layla', dirigida por Amrou Al-Kadhi, una profunda reflexión sobre la identidad y la pertenencia a través de la historia de su joven protagonista. En la categoría de mejor documental 'Un hombre tranquilo', de César Vallejo, conquistó al público con su homenaje a Miguel Ángel Sánchez, pionero en la lucha por los derechos LGBTI en España. El cortometraje 'Violetas', de Borja Escribano, se alzó con el premio al mejor corto gracias a su narrativa íntima y honesta sobre el amor y la aceptación, mientras que 'Misión secreta' fue reconocido como el mejor trabajo andaluz por capturar la esencia de las realidades queer en Andalucía.

Entre los asistentes, destacaron los Premiados de Honor de este año: Afioco Gnecco, Estupenda Márquez, David Velduque y Rocío Saiz. Sus discursos pusieron de relieve la necesidad urgente de seguir defendiendo los derechos LGBTI y reivindicaron el papel de Andalesgai como un referente cutuural que, año tras año, convierte a Sevilla en el epicentro del cine internacional queer, ofreciendo al público una mirada diversa y enriquecedora a las realidades del colectivo.

«El alto nivel de la programación de esta edición ha sido ampliamente reconocido por el público, que ha encontrado en las historias proyectadas un motivo de reflexión y emoción. Es inspirador comprobar cómo el cine consumido en salas de cine continúa siendo una herramienta poderosa para generar debate y promover el entendimiento a nivel mundial. Andalesgai reafirma así su papel fundamental en la defensa de los derechos del colectivo LGBTI a través de la cultura internacional y la gran pantalla», subrayó Andrés Vega, director del festival.

Por su parte, Raúl González, presidente de Fundación Triángulo Andalucía, señaló: «En un contexto donde los discursos de odio continúan en ascenso, Andalesgai se consolida como un baluarte en la defensa de la diversidad y los derechos LGBTIQ+ en el mundo. La visibilización de estas realidades a través del cine es fundamental para construir una sociedad más justa e inclusiva, y este festival es una muestra palpable de ese compromiso».

Durante los diez días de festival, el público también pudo disfrutar de una nutrida programación de actividades paralelas como el Team Antibullying, la presentación del libro 'Que no se te note' de Rocío Saiz, la charla sobre representatividad queer en el cine con Do Bofill, la sesión de Cine Grotesca Queer Palomitera, la grabación en vivo del podcast 'Sabor a Queer Live Session', el Taller de Microcortos Queer y el espectáculo 'Devórame' en Obbio by Holiday.

Esta 21ª edición de Andalesgai cierra sus puertas con el compromiso de seguir siendo un espacio de referencia para el cine queer, la cultura y la reivindicación de los derechos del colectivo LGBTI.