Las asociaciones LGTBI de Málaga se unen contra la LGTBIfobia: «No nos vamos a esconder»

Cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la LGTBIfobia. Una jornada en la que se conmemora la fecha en la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad del listado de transtornos mentales. «Hoy queremos reivindicar en contra de todos los actos que se hacen en contra del colectivo LGTBI», ha afirmado Isabel Rodríguez, secretaria de Programas de Igualdad de la Federación Andalucía Diversidad LGBT en la Plaza de la Merced, cubierta con la bandera del colectivo y unas huellas de colores pegadas en el suelo que recorren el camino del colectivo LGTBI desde sus conquistas hasta sus desafíos actuales.

Una actividad que invita a la comunidad a recorrer un camino simbólico de huellas de colores que gradualmente se tornan negras, como representación del trayecto del colectivo LGTBI: desde la conquista de derechos hasta los actuales desafíos y retrocesos. Acompañada de elementos que reflejan las luchas y logros colectivos, esta performance busca sensibilizar sobre la importancia de la visibilidad y la defensa de los derechos LGTBI.

Las asociaciones allí reunidas han leído un manifiesto para poner en valor los avances y señalar los retrocesos y retos que el colectivo aún tiene que afrontar. «Todavía vivimos en una sociedad donde amar libremente puede suponer un riesgo. Donde caminar de la mano con quien amamos, vestir cómo sentimos o simplemente existir en plenitud puede despertar burlas, miradas de odio, agresiones o aislamiento», ha comenzado la lectura por parte de la Federación Andalucía Diversidad LGBT.

El manifiesto ha puesto sobre la mesa que la LGTBIfobia está presente en todas los extractos de la sociedad. «No hay progreso real si parte de nuestra sociedad vive con miedo. No hay justicia si se sigue señalando, silenciando o castigando a quien se atreve a ser auténtico», ha continuado con el señalamiento a los crecientes discursos de odio, la multiplicación de los ataques y el silencio que los ampara. «El miedo a denunciar, el estigma, la soledad... siguen haciendo invisibles demasiadas historias».

El lema de este año ha sido 'El poder de las comunidades', con el que se ha querido resaltar la fuerza colectiva a través de la solidaridad, apoyo mutuo y lucha compartida. «Las comunidades nos han salvado. Nos han abrazado cuando nadie más lo hacía. Nos han cuidado cuando todo dolía. Y es ese poder colectivo el que celebramos hoy, el que reivindicamos como herramienta de transformación».

Las asociaciones han reconocido los avances legislativos y sociales, pero también han recordado que la LGTBIfobia sigue presente en calles, escuelas y hogares. Además, han recordado los últimos ataques sufridos en Andalucía como la prohibición de una discoteca en Torremolinos a «maricones»; las pintadas homófobas que sufrió el alcalde de El Carpio; la presión que sufrió una mujer trans para que abandorana su casa, y las dos agresiones sufridas en Torremolinos que movilizaron a la comunidad. «Nos recordaron que, incluso en espacios seguros, el odio puede manifestarse».

La situación internacional también preocupa a las entidades por hechos como la «transfobia institucional» en Reino Unido con la exclusión de las mujeres trans en la definición legal de mujer; las políticas que reducen las protecciones y derechos civiles del colectivo LGTBI en Estados Unidos, y la proliferación de propuestas de ley en Europa inspiradas en Rusia contra ONG y la sociedad civil. «La violencia no se limita sólo al ámbito físico. Los mensajes de odio hacia el colectivo LGTBIQ+ han aumentado un 130% en redes sociales, alimentando prejuicios y legitimando la discriminación diaria. En el ámbito educativo, una de cada cuatro personas LGTBI+ de la Generación Z ha sufrido acoso escolar LGTBIfóbico, y en casi el 70% de los casos, el centro educativo no tomó medidas», han señalado.

Desde la Federación Andalucía Diversidad LGBT han pedido la implantación real y efectiva de la Estrategia Andaluza para la Igualdad LGTBI+ (2024-2028) en todas las consejerías, con recursos, formación y seguimiento; medidas educativas para frenar el acoso escolar LGTBIfóbico; que se garantice el acceso igualitario a la salud, al empleo y a la justicia, sin estigmas ni discriminaciones, y una firme condena y respuesta ante los discursos de odio. «No queremos volver a los armarios. No nos vamos a esconder. No vamos a fingir ser quien no somos para encajar en un sistema que nos excluye».