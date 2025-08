La Virgen del Valle se suma a las procesiones de vísperas de la Semana Santa de Málaga

Las vísperas de la Semana Santa de Málaga sumarán el próximo año una nueva salida procesional. El Grupo Parroquial de Santa María del Valle, de ... la iglesia de la Natividad del Señor, ha confirmado lo que ya se venía barruntando desde hace meses. Y es que su imagen titular, una preciosa Dolorosa del imaginero veleño Israel Cornejo, realizará el culto externo por el barrio de La Paz en 2026. En concreto, lo hará en la tarde del 7 de marzo de 2026; esto es, el tercer sábado de cuaresma. Será, pues, el primer cortejo penitencial que abra este periodo de procesiones previas a los días santos junto al también Grupo Parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes y Nuestro Padre Jesús Cautivo de las Misericordias, que, hasta ahora, venía siendo la primera corporación en echarse a la calle con su Cautivo de El Tarajal y, por tanto, la encargada de inaugurar este tiempo litúrgico desde hace dos décadas.

Mario Palomo de Puylle, presidente de este movimiento cofrade que rinde culto a la Virgen del Valle, nacido en 2017 como asociación de fieles y reconocido por el Obispado como grupo parroquial seis años más tarde, no ha ocultado su satisfacción por la decisión tomada, tras la aprobación del cabildo de hermanos y el respaldo del párroco de la Natividad del Señor, Ángel Antonio Chacón, «que nos anima a seguir adelante. La verdad es que estamos encantados con don Ángel», ha señalado a SUR.

Este colectivo surgió hace ocho años «en la parroquia de San Juan de Dios, en Ciudad Jardín, pero no pudo continuar allí y nos trasladamos al barrio de La Paz, a la iglesia de la Natividad del Señor. Empezamos de nuevo en octubre de 2022 y seis meses después ya éramos grupo parroquial. La acogida fue sensacional», ha subrayado Mario Palomo, quien, además de estos primeros pasos, desde el origen de la entidad cofrade hasta quedar constituida como grupo parroquial, recuerda con especial cariño la bendición de la Virgen, celebrada el 11 de noviembre de 2023, que contó como padrino con el propio autor de la obra, Israel Cornejo, y como madrina, la Hermandad del Santo Traslado, que entregó durante el acto una saya bordada en sedas de colores y confeccionada a partir de un antiguo frontal de altar de 1907.

Si bien cara a la procesión del próximo 7 de marzo, todavía hay muchas cuestiones por decidir, y algunas otras por definir, Mario Palomo ha avanzado a este periódico que el cortejo se limitará a recorrer la feligresía, «el barrio de La Paz y la zona de Sixto, que también es de la feligresía. No será una procesión de muchas horas», ha indicado, al tiempo que ha revelado que la puesta en escena será «de corte clásico, con momentos serios, como lo pide la propia iconografía de la imagen, pero no olvidemos que es un grupo parroquial de barrio y, por tanto, igualmente habrá instantes en que la Virgen se vendrá arriba», ha explicado.

En cuanto al día elegido para la salida, el presidente del grupo parroquial ha puntualizado que estuvieron barajando «varias fechas», incluso, fuera de la cuaresma «y en rosario» pero, finalmente, los hermanos entendieron que la efigie tenía que procesionar en la previa de la Semana Mayor «y viendo que la mayoría de los grupos parroquiales y asociaciones se concentran al final de las vísperas, decidimos irnos al tercer sábado de cuaresma, que solo procesiona el Cautivo de las Misericordias de El Tarajal», ha justificado.

Perfil de la Virgen del Valle, de la parroquia de la Natividad del Señor. Sur

Los cofrades trabajan ahora en la realización de un trono «que tendrá cuatro varales, porque queremos salir desde el interior del templo», ha recalcado. También se encuentran en conversaciones para la contratación de una banda de música y no descartan una comitiva con nazarenos para su estreno, «aunque no es seguro que nos dé tiempo para el año que viene», ha comentado. «Nos encantaría estrenarnos en la calle con nazarenos, pero va a depender de varios factores, sobre todo, el económico. Francisco Miguel Navarro Arjona, el vestidor de la Virgen, va a realizar el diseño del equipo de nazareno. Si no nos da tiempo a salir con nazarenos el año que viene, lo intentaremos para el siguiente», ha asegurado el máximo responsable del grupo parroquial.

Besamanos

Lo que sí será una realidad es la medialuna que estrenará la Dolorosa el próximo mes de noviembre, cuando la imagen se exponga en devoto besamanos en la parroquia de la Natividad del Señor coincidiendo con la festividad del Patrocinio de María. La pieza en cuestión está siendo labrada por Orfebrería Montenegro de Fuengirola, según proyecto de Navarro Arjona. «Y luego tendremos el triduo que le dedicamos a la Virgen en cuaresma, que el próximo año será una semana antes de su salida procesional. Previamente al triduo, celebraremos un traslado claustral, que ya lo venimos haciendo, para exponerla en el altar mayor del templo», ha avanzado Mario Palomo.

La Virgen del Valle, del imaginero veleño Israel Cornejo, es una imagen de vestir, realizada en terracota policromada, cuya impronta sigue los cánones de la escultura barroca realizada en Andalucía oriental, donde se enmarca la escuela granadina y los círculos de Antequera y Málaga. La Dolorosa presenta el rostro ovalado, manos entrelazadas en actitud orante y suplicante, y la cabeza se inclina hacia la derecha, con la mirada baja y la boca entreabierta, con un marcado gesto de dolor. La efigie muestra una expresión compungida y llena de dolor. Exhibe una tez blanquecina y pómulos ruborizados sobre los cuales se deslizan tres lágrimas. Su pelo es natural, de tonos rojizos, acorde a las cejas y pestañas.

Asimismo, cabe destacar la resolución de la barbilla, apuntada con el hoyuelo señalado, muy del gusto de Israel Cornejo. En definitiva, una interesante escultura, con un modelado exquisito, que se suma al catálogo de imágenes pasionistas que procesionan durante los días previos a la Semana Santa.