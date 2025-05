«En mi vida había escuchado decir tantas veces '¡viva Málaga!'» Hombres de trono de la Virgen de la Esperanza describen su experiencia bajo los varales en una jornada que no se volverá repetir

Los sones del 'Himno de Coronación' fueron los últimos que escucharon bajo los varales los hombres del trono del primer turno, en la vía dell'Ara Massimo di Ercole, en cuya esquina con vía Cerchi se produjo el relevo de los portadores en la Gran Procesión por las calles de Roma este sábado. A la salida del trono, con las emociones a flor de piel y lágrimas en los ojos, los archicofrades que fueron los pies de la Virgen de la Esperanza desgranaron sus sentimientos y vivencias de un momento histórico.

«Ha sido una experiencia inolvidable y con unos sentimientos imposibles de explicar. Al poco de salir hubo un momento en que se bajó el trono y había cincuenta portadores llorando, es algo inexplicable lo que se ha vivido», afirmó Horacio Oliva, un veterano del varal A para quien el recorrido en que portó a la Virgen «se le hizo corto». Oliva consideró que que se han cubierto «todas las expectativas» que había con esta salida en Roma y destacó que «no he escuchado en mi vida tantas veces decir '¡viva Málaga!'; ha sido muy emocionante».

Su compañero de varal es Luis Méndez quien se acordó especialmente de su padre, el recordado doctor Luis Méndez. «Me he acordado de todos los que no están y que hubieran querido estar aquí y de todos los que no han podido venir pero que iban con nosotros debajo del trono», afirmó, al tiempo que remarcó que lo vivido en esta salida ha sido «una emoción tremenda; lo más grande que hemos vivido con la Virgen».

«Traía muchas cuentas pendientes, problemas familiares, de amigos míos, pero además quería demostrarle a todo el mundo lo que es la devoción a la Virgen de la Esperanza y traérsela a Roma. Y creo que lo hemos demostrado con creces. Nada más hay que escuchar los aplausos que le han lanzado a Ella y los piropos y vivas que le han dado», dijo Fran Cabello, que tras jubilarse el pasado año del trono por edad, regresó a los varales en Roma.

Rezo y lágrimas

Un reencuentro siendo sus pies que Cabello aprovechó para «hablar mucho con Ella, secarme las lágrimas que me caían porque siempre quería estar hablando con ella, porque a la Virgen de la Esperanza en un principio se le reza pero después se habla mucho con Ella. Y Ella te carga de Esperanza y te carga las pilas para el día a día», concluyó.

Desde 2018, Miguel García López es portador de la Esperanza, una Virgen a la que lleva «porque mi madre murió y está enterrada con un pañuelo de Ella, entonces llevar a la Esperanza es algo especial» y también lo fue en esta salida en Roma. «Ha sido una experiencia increíble, emocionante, sentida, sufrida y vivida», subrayó.

«Ha sido maravilloso desde el momento de la salida, algo impresionante, pero más allá del momento emotivo, ella es la Esperanza, y sentirla encima tuya siempre gusta. Se ha disfrutado a tope», opinó Pablo Baena, que es hombre de trono de la Virgen desde hace 24 años a su salida de los varales para dejar paso al segundo turno de portadores.

Para Sergio Rodríguez, que ha hecho 11 años como portador de la Esperanza, «esto es lo más grande que vamos a vivir. Las emociones están a flor de piel. Los vivas de la gente… Está toda Málaga aquí arropando a su Virgen, esto lo vamos a recordar por siempre. La Virgen de la Esperanza puede con todo», declaró.

«Hemos traído Esperanza al centro de la cristiandad, no tengo palabras para describir esto, ha sido algo único», manifestó Pablo Puyana, que ya lleva nueve años bajo los varales del trono esperancista.