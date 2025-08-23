SUR entrega este domingo el cartel de la solemnidad de la Patrona de Málaga

Los lectores de Diario SUR tendrán la oportunidad de conseguir un ejemplar del cartel de la solemnidad de Santa María de la Victoria, presentado el ... pasado jueves, en el patio central del Archivo Municipal. La obra, que ha tenido una gran aceptación entre los malagueños, muestra a la Patrona de Málaga y su diócesis tal y como procesionará el próximo 8 de septiembre, día de su festividad; es decir, en su nuevo trono, diseñado por el catedrático de Historia del Arte de la UMA, Juan Antonio Sánchez López, en colaboración con el restaurador Enrique Salvo, y bajo su templete de madera dorada del siglo XVIII, que ha sido restaurado por Salvo para readaptarlo a su función procesional. Precisamente, este baldaquino ya fue utilizado para el culto externo de la efigie por su solemnidad entre 1958 hasta 1988. Sin embargo, este fue reemplazado al año siguiente por el conjunto de orfebrería que ha venido saliendo hasta 2024, de los talleres sevillanos de Brihuega.

El cartel, editado por la Real Hermandad de Santa María de la Victoria en su 150.º aniversario fundacional y que entregará SUR este domingo, 24 de agosto, gratis, con su ejemplar del periódico, se debe a la dibujante malagueña Estefanía Recio, quien, fiel a su estilo, ha utilizado para su realización tinta y color con rotuladores a base de alcohol y papel de ilustración Bristol.

Esta aportación artística de Recio supone el anuncio de lo que vendrá a partir del 30 de agosto, cuando la Catedral acoja la tradicional novena que los malagueños tributarán a la Virgen de la Victoria y que culminará precisamente el 8 de septiembre, solemnidad de la imagen sobre la que recae el patronazgo mariano de la ciudad y su diócesis, con la celebración, por la mañana, de una misa estacional, que presidirá el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, y la procesión de alabanza, vespertina, de regreso a su santuario, para la que se estrenará el trono plasmado por Estefanía Recio en su obra dedicada a la Patrona de Málaga con motivo de sus cultos de 2025.

La reproducción del cartel, que podrán conseguir los lectores de SUR, tendrá unas medidas de 360 por 186 milímetros, sin plegar, en papel estucado brillo de 150 gramos, impreso en Gráficas Urania.

La entrega de la obra de Estefanía Recio con el ejemplar del periódico será este domingo, 24 de agosto, coincidiendo con el día en que la Virgen de la Victoria saldrá de su santuario para bajar en rosario de la aurora a la Catedral, a partir de las ocho de la mañana, para presidir la solemne y tradicional novena, a la que asistirán, además de sus devotos, más de un centenar de colectivos diocesanos y ciudadanos, entre arciprestazgos, instituciones militares, profesionales, vecinales, empresariales y cofrades.