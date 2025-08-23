Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los lectores de SUR podrán conseguir una reproducción del cartel de la Virgen de la Victoria. Sur

SUR entrega este domingo el cartel de la solemnidad de la Patrona de Málaga

Un ejemplar de la obra de Estefanía Recio podrá conseguirse gratis con el ejemplar del periódico de este 24 de agosto

SUR

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:24

Los lectores de Diario SUR tendrán la oportunidad de conseguir un ejemplar del cartel de la solemnidad de Santa María de la Victoria, presentado el ... pasado jueves, en el patio central del Archivo Municipal. La obra, que ha tenido una gran aceptación entre los malagueños, muestra a la Patrona de Málaga y su diócesis tal y como procesionará el próximo 8 de septiembre, día de su festividad; es decir, en su nuevo trono, diseñado por el catedrático de Historia del Arte de la UMA, Juan Antonio Sánchez López, en colaboración con el restaurador Enrique Salvo, y bajo su templete de madera dorada del siglo XVIII, que ha sido restaurado por Salvo para readaptarlo a su función procesional. Precisamente, este baldaquino ya fue utilizado para el culto externo de la efigie por su solemnidad entre 1958 hasta 1988. Sin embargo, este fue reemplazado al año siguiente por el conjunto de orfebrería que ha venido saliendo hasta 2024, de los talleres sevillanos de Brihuega.

