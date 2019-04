Suele suceder que cuando se visita una ciudad por primera vez, el turista, aunque lleve un plano de la localidad, atesore las recomendaciones de los amigos que ya estuvieron allí y disponga de toda la información posible en los dispositivos móviles de última generación, se encuentra extraviado a la hora de moverse por un entorno desconocido. Emprende así un proceso de exploración donde los aciertos y las equivocaciones le van haciendo adaptarse y conocer cada vez mejor esa ciudad. Esa misma sensación es la que sintieron este Domingo de Ramos no pocos malagueños a la hora de ver los desfiles procesionales. Aunque dispusieron del itinerario en papel, en el móvil o en la tableta, no le fue fácil moverse por el Centro de la ciudad por los efectos del nuevo recorrido oficial. En este sentido, como le sucede al turista cuando llega a una ciudad desconocida, con el paso de los días se irá acostumbrando y adaptándose a la nueva realidad cofrade.

Es indudable que uno de los efectos que ha traído consigo el nuevo recorrido oficial es un cambio antropológico relacionado con la forma de ver la Semana Santa. Tras varias décadas con el antiguo itinerario, los malagueños, tanto los abonados como los que no tienen sillas, estaban acostumbrados a contemplar las procesiones en determinados puntos y horarios. Ahora, todo es un continuo proceso de aprendizaje a la hora de ubicarse para poder ver los cortejos porque todo es nuevo y adaptarse a los cambios no suele ser fácil en ningún ámbito de la vida; más aún si hablamos de un mundo tan tradicional y conservador como es el de las hermandades. El proceso será largo y no concluirá en este año porque aún quedan encajes y ajustes que hacer cara a las próximas Semanas Santas por lo que el síndrome turista aún tardará algún tiempo en curarse.