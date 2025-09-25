Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesús del Prendimiento amanecerá el último sábado de septiembre en el templo de Santo Domingo. Archivo Prendimiento
Agenda cofrade

Septiembre se despide con el besapiés extraordinario del Señor del Prendimiento en la iglesia de Santo Domingo

La Caja Blanca también acogerá este sábado, primero de otoño, la II Feria de la Juventud Cofrade que organiza la Agrupación de Cofradías

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:06

El último fin de semana del mes de septiembre llega con la II Feria de la Juventud Cofrade, que se celebrará este sábado en la ... Caja Blanca, como una de las principales propuestas para estos días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  2. 2 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  3. 3 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  4. 4

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  5. 5 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches
  6. 6 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  7. 7 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años
  8. 8 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  9. 9 Menor detenido por asesinato en Fuengirola: uno de los implicados en el crimen murió en otro tiroteo con la Policía
  10. 10 Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Septiembre se despide con el besapiés extraordinario del Señor del Prendimiento en la iglesia de Santo Domingo

Septiembre se despide con el besapiés extraordinario del Señor del Prendimiento en la iglesia de Santo Domingo