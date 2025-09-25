Septiembre se despide con el besapiés extraordinario del Señor del Prendimiento en la iglesia de Santo Domingo

El último fin de semana del mes de septiembre llega con la II Feria de la Juventud Cofrade, que se celebrará este sábado en la ... Caja Blanca, como una de las principales propuestas para estos días.

Los cofrades y amantes del arte sacro tienen también la oportunidad de visitar dos exposiciones muy interesantes, la dedicada a la Patrona de Málaga, en el Archivo Municipal, que incluye piezas artísticas y documentos históricos, y la ofrecida a la Virgen de la Trinidad en el 25.º aniversario de su coronación canónica, que acoge el Museo Revello de Toro y que cuenta con más de una decena de obras pictóricas de destacados artistas, como el propio Félix Revello de Toro, Eugenio Chicano o José Luis Puche, entre otros.

Del mismo modo, hay que destacar para estos días las presentaciones de los carteles del rosario de las hermandades de Gloria y de la Divina Pastora de Cártama, que también tendrá su pregón, y la misa conmemorativa del centenario fundacional de la Hermandad del Prendimiento, que estará presidida por la imagen de su titular cristífero. Aunque la eucaristía se oficiará a las 18.30 horas, el Señor del Prendimiento estará expuesto en devoto besapiés de 10 a 11.15 horas, tras la misa de las 11.30 hasta las 13 horas y de 17 a 18.15 horas. El motivo de la celebración de este culto en Santo Domingo obedece a que la cofradía del barrio de Capuchinos, con establecimiento canónico en la parroquia de la Divina Pastora, se fundó hace cien años en el templo dominico.

Jueves, 25 de septiembre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Descendimiento. Primer día del triduo en honor de la Virgen de las Angustias. A las 19.30 horas (santo rosario) y 20 horas (santa misa), en la parroquia de San Gabriel Arcángel. Predica el párroco, director espiritual de la hermandad y vicario general de la diócesis, Antonio Coronado.

• Cautivo. Presentación del documental 'El legado de la coronación', dedicado a la Virgen de la Trinidad y realizado por UMD films. A las 20 horas, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés. La presentación contará con una mesa redonda moderada por Raquel Espejo, en la que intervendrán el periodista Ignacio Castillo, coordinador de los actos de la coronación canónica; Víctor Carnero, mayordomo de la Virgen; Daniel Ruiz, vocal de juventud; y Francisco Chicón, hombre de trono de la Virgen.

Viernes, 26 de septiembre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Rocío. Besapié al Señor de los Pasos. De 18.30 a 20.30 horas, en la parroquia de San Lázaro.

• Descendimiento. Segundo día del triduo en honor de la Virgen de las Angustias. A las 19.30 horas (santo rosario) y 20 horas (santa misa), en la parroquia de San Gabriel Arcángel. Predica el párroco, director espiritual de la hermandad y vicario general de la diócesis, Antonio Coronado.

• Salesianos. Veladilla inicio de curso. A partir de las 20 horas, en la casa hermandad. Se solicita la entrega de material escolar, que será entregado a los niños que lo precisen del centro salesiano.

• Paloma. Misa de hermandad. A las 20 horas, en la capilla de la Hermandad de la Paloma.

> Veladilla de inicio del curso cofrade. A partir de las 21 horas, en la terraza de la casa hermandad.

Sábado, 27 de septiembre

• Piedad. II Torneo Benéfico de Pádel. De 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas, en el colegio Los Olivos.

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Agrupación de Cofradías. II Feria de la Juventud Cofrade. De 10.30 a 20 horas, en la Caja Blanca (avenida Editor Ángel Caffarena, zona de Teatinos). Este año cuenta con novedades, como un 'scape room', que se suma a la celebración de conciertos, talleres y exposiciones. Ver programa completo.

• Cautivo. Gran Verbena Trinitaria. A partir de las 13 horas, en la casa hermandad. Habrá música en directo, con la actuación de María Oliva, entre otros artistas.

• Rocío. Ensayo de puertas abiertas de la banda de música Virgen del Rocío. A las 11.30 horas y a las 13 horas, en la casa hermandad (acceso por la calle Circo).

• Descendimiento. Tercer día del triduo en honor de la Virgen de las Angustias. A las 19.30 horas (santo rosario) y 20 horas (santa misa), en la parroquia de San Gabriel Arcángel. Predica el párroco, director espiritual de la hermandad y vicario general de la diócesis, Antonio Coronado.

• Agrupación de Gloria. Presentación del cartel oficial del rosario de las Hermandades de Gloria, que este año presidirá la Virgen del Carmen de la Colonia de Santa Inés. A las 20 horas, en la parroquia de Santa Inés. Intervendrá la banda sinfónica Virgen de la Trinidad.

• Pastora de Cártama. Presentación del cartel de la salida procesional y pregón, a cargo de Germán Ruano Díaz. A las 20 horas, en el Teatro Municipal Carthima. Intervendrá la agrupación musical Fusionadas.

• Banda de música de Miraflores de los Ángeles. Concierto de otoño. A las 20 horas, en el Parque Norte.

Domingo, 28 de septiembre

• Piedad. II Torneo Benéfico de Pádel. De 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas, en el colegio Los Olivos.

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 14 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Cena. Misa de hermandad. A las 11.30 horas, en la parroquia de Santo Domingo.

• Banda de música de Miraflores de los Ángeles. Concierto de otoño. A las 12 horas, en la placeta del Compás de la Trinidad.

• Descendimiento. Función principal de instituto. A las 12.30 horas (santo rosario) y 13 horas (santa misa), en la parroquia de San Gabriel Arcángel. Predica el párroco, director espiritual de la hermandad y vicario general de la diócesis, Antonio Coronado. La Dolorosa estará en devoto besamanos.

• Prendimiento. Misa conmemorativa del centenario fundacional de la hermandad, presidida por el Señor del Prendimiento. A las 18.30 horas, en la parroquia de Santo Domingo. Oficiarán la eucaristía el párroco de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús, Rafael Pérez Pallarés, y el párroco de Santo Domingo, Antonio Fernández. La parte musical correrá a cargo del coro de la Cofradía de la Sagrada Cena. La imagen estará expuesta en devoto besapies de 10 a 11.15 horas, tras la misa de las 11.30 hasta las 13 horas y de 17 a 18.15 horas

Lunes, 29 de septiembre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

Martes, 30 de septiembre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

Miércoles, 1 de octubre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).