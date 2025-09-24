Estos son los actos extraordinarios del 25.º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad

A una semana de que llegue octubre, un mes que este año, en Málaga, vendrá cargado de actividad cofrade, con tres salidas procesionales de carácter ... extraordinario, las del Señor de la Soledad (día 4) y de las Vírgenes del Gran Perdón (día 12) y de la Trinidad (día 25), y sus correspondientes traslados y cultos conmemorativos, la Cofradía del Cautivo ha desgranado este miércoles el programa de actos en torno al 25.º aniversario de la coronación canónica de su titular mariana.

Los cultos en honor de la Virgen de la Trinidad comenzarán el martes 21 de octubre, justo cuando se cumplirán los 25 años de aquel acontecimiento canónico celebrado en la Catedral de Málaga, con el besamanos a la imagen de Buiza que la cofradía, en realidad, celebra cada año, pero este tendrá un carácter especial. La Dolorosa presidirá un altar efímero, en la parroquia de San Pablo, y estará expuesta a sus devotos en horario ininterrumpido desde las 9 hasta las 21 horas.

Ese mismo día, a las 20 horas, se oficiará la solemne misa conmemorativa del aniversario, que, al igual que el besamanos, también se realiza anualmente en el templo de San Pablo, pero, en esta ocasión, coincidirá con el cuarto de siglo de la coronación canónica de la Madre de Jesús Cautivo.

La efeméride contará, además, con un triduo extraordinario, que se celebrará durante los días 22, 23 y 24 de octubre, en San Pablo, comenzando cada uno de los ejercicios a las 20 horas.

Función conmemorativa

El sábado 25 de octubre, a las 9 horas, se oficiará la santa misa conmemorativa del 25.º aniversario de la coronación canónica, en la plaza de San Pablo, el mismo escenario que acoge cada Sábado de Pasión, en las vísperas de la Semana Santa, la denominada 'misa del alba' que presiden cada año las imágenes de Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad, previo al traslado hasta la casa hermandad. En esta ocasión, debido de la efeméride que se conmemora, será una misa de campaña presidida por la Dolorosa, que se emplazará en la puerta principal de la iglesia que lleva el nombre del 'gran apóstol de los gentiles', como también es conocido San Pablo. Durante la eucaristía se estrenará una obra musical, creada 'ex profeso' para esta misa, escrita por el compositor Cristóbal López Gándara.

Ya por la tarde, se celebrará la procesión extraordinaria del 25.º aniversario de la coronación de la Virgen de la Trinidad. Así, la efigie saldrá en su trono del Lunes Santo hasta llegar a la fachada principal de la Catedral (plaza del Obispo), templo donde recibió esta distinción canónica el 21 de octubre del Año Jubilar de 2000.

La partida de la comitiva será a las 16.30 horas desde la casa de hermandad y recorrerá las calles del barrio en dirección al Centro Histórico. Según ha comunicado la Cofradía del Cautivo, en torno a las 21 horas se celebrará en la plaza del Obispo un acto litúrgico frente a la fábrica principal de la basílica catedralicia, donde se encuentra la puerta de la Encarnación, antes del regreso al barrio de la Trinidad.

Participarán en el cortejo las dos formaciones musicales de la hermandad, la banda de cornetas y tambores Jesús Cautivo, que abrirá el séquito, y la banda sinfónica Virgen de la Trinidad, tras el trono.

Asimismo, el corpus procesional contará con representaciones de distintas hermandades trinitarias de toda Andalucía y España, además de las hermandades de la ciudad con una titular coronada y las cofradías del barrio.

Traslados de ida y vuelta

Una vez concluida la celebración eucarística del 25 de octubre por la mañana, la Virgen de la Trinidad será trasladada hasta la casa de hermandad en unas sencillas andas. La Dolorosa discurrirá por la plaza de San Pablo, Jara, Pizarro, Trinidad y plaza de Jesús Cautivo, hasta la casa de hermandad. Para esta ocasión, participará la banda escuela de la Trinidad Sinfónica.

Por último, el domingo 26 de octubre, a las 19.30 horas, la imagen mariana regresará a la parroquia de San Pablo tras la procesión extraordinaria con el siguiente itinerario: casa de hermandad, plaza de Jesús Cautivo, Trinidad, plaza de Montes, Empedrada, Jara, plaza de San Pablo, parroquia de San Pablo. En este caso, la Virgen irá acompañada musicalmente por el quinteto de metales de la banda sinfónica Virgen de la Trinidad.