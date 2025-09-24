Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Virgen de la Trinidad procesionará en su trono del Lunes Santo el 25 de octubre. Hugo Cortés

Estos son los actos extraordinarios del 25.º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad

Además de la procesión conmemorativa de la Dolorosa de la Cofradía del Cautivo, que bajará al Centro Histórico, también se celebrará una misa de campaña en la plaza de San Pablo

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:02

A una semana de que llegue octubre, un mes que este año, en Málaga, vendrá cargado de actividad cofrade, con tres salidas procesionales de carácter ... extraordinario, las del Señor de la Soledad (día 4) y de las Vírgenes del Gran Perdón (día 12) y de la Trinidad (día 25), y sus correspondientes traslados y cultos conmemorativos, la Cofradía del Cautivo ha desgranado este miércoles el programa de actos en torno al 25.º aniversario de la coronación canónica de su titular mariana.

