Segunda puerta abierta, aspiración cumplida

Uno de los deseos más fervientes de los cofrades malagueños se vio cumplido ayer cuando el trono del Señor de Humildad y Paciencia entró en la Catedral por la puerta de Postigo de los Abades. Lo que parecía un imposible se hizo realidad. El camino que conducía a ese acceso al primer templo de Málaga estaba lleno de obstáculos. Había que sortear no solo los inconvenientes físicos (solventados merced a la instalación de una rampa), sino también los burocráticos y patrimoniales (lograr el permiso de Cultura de la Junta de Andalucía para quitar la reja de esa puerta y, de ese modo, facilitar el paso de los tronos al interior de la Catedral). Además, era imprescindible conseguir la autorización del Cabildo Catedral. El nuevo recorrido oficial solo era viable si la puerta de Postigo de los Abades quedaba expedita para que por ella entraran las cofradías. No tenía sentido cambiar el itinerario común de las hermandades de pasión malagueñas si no se resolvían todas las cuestiones mencionadas. Al final, y tras muchas reuniones, estudios técnicos e intercambio de puntos de vista, la reja se quitó (al menos para este año), la rampa de acceso se instaló y en la jornada dominical seis procesiones se adentraron en la Catedral por una puerta que había estado cerrada durante un tiempo inmemorial.

La meta cofrade se ha alcanzado. Este hito es comparable al que se produjo en la Semana Santa de 1988, año en que se autorizó a las hermandades hacer estación penitencial en el templo catedralicio. Hasta esa fecha, solo dos cofradías (Viñeros y Pasión) contaban con el plácet para acceder al edificio religioso. No fue fácil convencer al Cabildo Catedral. La mediación del entonces obispo de Málaga, Ramón Buxarrais, fue clave para cambiar el no por el sí y dar luz verde a la lícita petición cofrade.

Desde 1988 y hasta ayer, las procesiones entraban y salían por la puerta del Patio de los Naranjos. Eso obligaba a que hubiese un compás de espera entre una cofradía y otra, por aquello de que antes de entrar dejen salir, lo que dificultaba el ajuste del normal desarrollo de algunos cortejos procesionales. Ese problema ya es historia, puesto que las cofradías se adentran en el primer templo de Málaga por la puerta de Postigo de los Abades y lo abandonan por la del Patio de los Naranjos. Esa modificación agiliza el discurrir de los cortejos y evita parones o demoras a otras hermandades.

A lo largo de esta semana, 17 cofradías harán estación de penitencia en la Catedral. O lo que es lo mismo, 19 cortejos entrarán, puesto que Fusionadas repetirá tres veces: Lágrimas y Favores (que lo hizo ayer), Azotes, Exaltación, Ánimas de Ciegos y Mayor Dolor (Miércoles Santo) y Vera Cruz (Jueves Santo). Aparte de Fusionadas, pisarán el suelo catedralicio, o ya lo han hecho, Humildad y Paciencia, Dulce Nombre, Salud, Humildad, Salutación (Domingo de Ramos), Crucifixión, Pasión, Dolores del Puente (Lunes Santo), Penas (Martes Santo), Mediadora, Salesianos (Miércoles Santo), Santa Cruz, Viñeros (Jueves Santo), Monte Calvario, Descendimiento y Dolores de San Juan (Viernes Santo).