Salutación deberá sacar el trono de su Cristo a la calle para una misa de Servitas Trono del Nazareno de la Salutación. / SUR La medida fue acordada por el consejo de la parroquia de San Felipe Neri por la necesidad de espacio para la función de la orden tercera JESÚS HINOJOSA Málaga Jueves, 11 abril 2019, 00:25

A primera hora de mañana, Viernes de Dolores, se producirá una situación insólita en la iglesia de San Felipe Neri. A las siete y media de la mañana, los cofrades de la Hermandad de la Salutación están citados para sacar a la calle el trono de su Nazareno, accionado con ruedas y con todas las figuras del grupo escultórico ya colocadas, salvo la imagen del Cristo, y 'aparcarlo' junto al Museo delVidrio. El motivo es la celebración, a las ocho y media de la mañana, de la tradicional misa que la Orden Tercera de Siervos de María (Servitas) dedica a su titular, la Virgen de los Dolores, con motivo de su festividad.

Según ha podido conocer este periódico, hace dos años, desde la orden tercera se expresaron quejas por la ocupación del espacio del templo que supone la instalación de los dos tronos de la Salutación y del trono de la Hermandad de la Santa Cruz. Aunque la misa de Servitas es a primera hora de la mañana de un viernes, San Felipe se llena de público para asistir a esta celebración, que en varias ocasiones ha sido oficiada por el obispo de la diócesis. El párroco de San Felipe Neri, Alejandro Pérez, explicó que, a raíz de esta inquietud manifestada por Servitas, el consejo pastoral de la parroquia aprobó hace dos años que, solo para el tiempo que dure la misa y siempre que no llueva, uno de los tres tronos tendría que abandonar el templo. El año pasado no se llevó a cabo finalmente esta operación, pero para esta Semana Santa sí se va a realizar ya que Salutación no dispone todavía de la casa hermandad que ha proyectado en un solar situado junto al templo –el proyecto va a ser realizado por una promotora que acometerá pisos en las plantas superiores–, instalación que resolvería de manera definitiva la cuestión.

«Esto no nos agrada a ninguno, pero es lo que acordó el consejo pastoral», señaló Alejandro Pérez, quien apuntó que el hermano mayor de Salutación, Manuel Calderón, se ha comprometido por escrito a dar cumplimiento a lo que aprobó por mayoría el consejo parroquial hace dos años, si bien contó con el voto en contra de Salutación y Santa Cruz. La idea es que, de forma rotatoria, cada uno de los tres tronos salga de la iglesia para la misa de Servitas, mientras Salutación no disponga de la cercana casa hermandad en la que poder montar sus tronos con la seguridad y comodidad necesarias.

Menos bancos

«La verdad es que con los tres tronos no se cabe en la iglesia para la misa», remarcó el párroco, quien argumentó que, aunque se disponen al final de templo, bajo el coro, impiden colocar bancos y sillas que resultan necesarias para albergar a los fieles y miembros de la orden tercera que asisten a la eucaristía del Viernes de Dolores. «Estéticamente es horroroso», añadió Alejandro Pérez, quien confió en que pronto esté construido el salón de tronos de la Salutación para que no haya que recurrir a esta medida.

Debido a esta circunstancia, Salutación ha aplazado el traslado claustral de su Nazareno al trono a mañana viernes, a las 19.30 horas.