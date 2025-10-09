Renovación de abonos para la Semana Santa de Málaga de 2026: estos son los plazos

La Agrupación de Cofradías ha dado a conocer este miércoles el calendario de renovación de los abonos para presenciar las procesiones de la próxima Semana ... Santa por el recorrido oficial. Según indica la entidad, los abonos domiciliados se renovarán automáticamente el próximo martes, 14 de octubre, sin que el usuario precise hacer ningún tipo de gestión, mientras que los abonados sin domiciliación bancaria deberán renovar su localidad a partir de ese mismo día y hasta el viernes 30 de enero de 2026. Lo deberán hacer a través de la ventanilla virtual de la web de la entidad de San Julián, mediante el pago por tarjeta bancaria o carta de pago.

La Agrupación cobrará a los abonados con el pago domiciliado en tres plazos los días 3 de noviembre, 1 de diciembre y 2 de enero del próximo año. En el caso de quienes lo tienen fraccionado en dos plazos, el 1 de diciembre y 2 de enero, y los abonados con un único plazo, el 2 de enero.

Los usuarios sin domiciliación bancaria también tendrán la posibilidad de pagar su localidad en la taquilla física, en la sede de la Agrupación, mediante tarjeta (no se aceptará en efectivo), del lunes 12 de enero al viernes 30 de enero. Para ello, deberán acudir a la Oficina de Atención al Abonado, en horario de 10.30 a 13 horas y de 17.30 a 20.30 horas, de lunes a viernes.

Por último, el cobro mediante carta de pago será posible exclusivamente en las oficinas de Unicaja o Correos, del 7 de enero al 27 de enero. Para esta modalidad, los abonados deberán descargar la carta de pago de la web de la Agrupación de Cofradías y abonarla en cualquier sucursal de Unicaja Banco de la provincia o Correos.

La descarga de los abonos será a partir del 25 de febrero. Las tarifas de abonos pueden consultarse en el portal de la Agrupación de Cofradías.

Más de diez abonos

Por otro lado, la entidad agrupacionista recuerda que los titulares con más de diez abonos a su nombre deberán proceder a la regularización de estos antes de junio de 2026; es decir, pasada la Semana Santa de 2026, en cumplimiento del reglamento de abonos aprobado en 2024. En caso de no regularizar esta situación, el abonado perderá todas sin derecho a reclamación alguna.

Para desprenderse de esos abonos, los usuarios deberán cederlos conforme a lo que establece el reglamento, que solo contempla la posibilidad de cesión de los abonos renovables entre cónyuges o parientes por consanguinidad o adopción, o afinidad, hasta el tercer grado inclusive, y siempre con carácter gratuito. Para ello, además, esa cesión tendrá que hacerse compareciendo el cedente y el cesionario personalmente en la Agrupación de Cofradías o aportando un documento público. Asimismo, también está prevista la transmisión 'mortis causa'.

De igual modo, se prohíbe expresamente la transmisión de abonos con ánimo de lucro, que estará sancionada con la pérdida de la totalidad de los que figuren a nombre del infractor, y cuando un abonado con más de diez sillas a su nombre se desprenda de algunas para no superar esa cifra, no podrá ceder más de seis a una misma persona, ya que esa es la cantidad que el reglamento establece como máximo para los nuevos abonados.