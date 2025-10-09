Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jesús Cautivo a su paso por la Tribuna Oficial de la Semana Santa de Málaga. Hugo Cortés

Renovación de abonos para la Semana Santa de Málaga de 2026: estos son los plazos

Los abonados con más de diez localidades a su nombre deberán proceder a su regularización, con un máximo de seis sillas, antes de junio del próximo año

Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:13

La Agrupación de Cofradías ha dado a conocer este miércoles el calendario de renovación de los abonos para presenciar las procesiones de la próxima Semana ... Santa por el recorrido oficial. Según indica la entidad, los abonos domiciliados se renovarán automáticamente el próximo martes, 14 de octubre, sin que el usuario precise hacer ningún tipo de gestión, mientras que los abonados sin domiciliación bancaria deberán renovar su localidad a partir de ese mismo día y hasta el viernes 30 de enero de 2026. Lo deberán hacer a través de la ventanilla virtual de la web de la entidad de San Julián, mediante el pago por tarjeta bancaria o carta de pago.

