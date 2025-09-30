Así será la procesión extraordinaria del Señor de la Soledad de la Hermandad del Dulce Nombre en Málaga

La Málaga cofrade se prepara para vivir un mes de octubre intenso, con las procesiones extraordinarias del Señor de la Soledad, de la Hermandad del ... Dulce Nombre, por el 25.º aniversario de la bendición de la imagen, y de las vírgenes del Gran Perdón, del Prendimiento en su centenario fundacional, y de la Trinidad, de la Cofradía del Cautivo, que conmemora los tres cuartos de siglo de la coronación canónica de la Dolorosa de Francisco Buiza.

La primera salida conmemorativa fuera de estatutos será la de Jesús de la Soledad. Su hermandad, el Dulce Nombre, ha dado a conocer todos los detalles de esta procesión, que se celebrará este sábado, 4 de octubre, aunque será el día anterior, el viernes 3 de octubre, cuando se lleve a cabo el traslado de la imagen que servirá de prólogo a la gran procesión. Tras la misa de las ocho de la tarde en la iglesia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús, sede canónica de la hermandad, la talla del imaginero cordobés Antonio Bernal se dirigirá hasta la parroquia del Buen Pastor –ambas parroquias forman una unidad pastoral–, en la zona de la Cruz Verde, donde se procederá a una oración comunitaria. A su finalización, el cortejo continuará hasta la casa hermandad de Crucifixión, desde donde se iniciará la procesión extraordinaria del 4 de octubre, ya que el Dulce Nombre no cuenta con un espacio físico de su propiedad que permita la salida desde su interior y tampoco es posible hacerlo desde el templo de la Divina Pastora, por las dimensiones del trono. El itinerario del traslado incluirá la plaza de Capuchinos, la Alameda de Capuchinos y las calles Miguel Bueno Lara, Maestro Artola, Ejido, Padre Mondéjar y Diego de Siloé. La hermandad contará para esta ocasión con un quinteto de viento metal de la banda sinfónica Virgen de la Trinidad, que aportará un tono solemne a la cita.

La jornada soñada por los hermanos de la seráfica Hermandad del Dulce Nombre llegará al día siguiente, este sábado 4 de octubre, precisamente festividad de San Francisco de Asís. Así, a las seis de la tarde, Jesús de la Soledad saldrá desde la casa hermandad de Crucifixión para iniciar una procesión que se prolongará hasta la madrugada, con el encierro previsto en la casa hermandad de Salesianos, ya en su barrio capuchinero, en torno a la una de la mañana. Durante esas horas, recorrerá la Cruz Verde y los barrios de El Ejido, Segalerva y Capuchinos. El itinerario previsto es el siguiente: Diego de Siloé, Garcilaso de la Vega, Cruz Verde, Refino, Carrión, Hermosilla, San Millán, plaza Maestro Artola, Miguel Bueno Lara, Alameda de Capuchinos, Alameda del Patrocinio, plaza del Patrocinio, Antonio Linares Pezzi, Rojas, Moya, Montserrat, Rodríguez, Vasco de Gama, Hernán Cortés, Peinado, Daoiz, López Domínguez, Alderete, Tizo, Calle Capuchinos, plaza de Capuchinos y Eduardo Domínguez Ávila. Algunas calles y plazas ya están siendo decoradas para recibir al Señor.

El cortejo estará formado por hermanos de luz y devotos, además de una representación de la Hermandad del Rocío Málaga La Caleta, con la que está hermanada, y los padrinos de la bendición de la imagen; esto es, la Congregación de la Divina Pastora, la Hermandad Romera de la Virgen de la Alegría, y las cofradía del Prendimiento y del Amor.

Un total de 240 portadores, organizados en dos turnos, llevarán el trono, junto a 16 personas que irán en el submarino.

Música

La música ocupará un lugar importante en la procesión extraordinaria. Si en el traslado se apuesta por la intimidad de un quinteto, para la salida conmemorativa será la banda de cornetas y tambores del Paso y la Esperanza, una de las grandes formaciones de su género, la que acompañe al Señor.

Para la ocasión, la hermandad ha dispuesto que la imagen cristífera, que saldrá sin el resto de figuras que conforman el grupo escultórico, sea portada en el trono de madera tallada y dorada de María Auxiliadora, un conjunto que ya ha sido utilizado en otras procesiones extraordinarias; la última vez, por la Virgen de la Esperanza, en su regreso de la Catedral hasta su basílica, celebrado el pasado 24 de mayo, tras su estancia en el Vaticano y su salida por las calles de Roma por el Jubileo de las Cofradías. El exorno floral estará compuesto en un monte silvestre, además de claveles, rosas, hypericum y flores del campo en tonos rojizos.

El Señor de la Soledad se bendijo el 3 de abril del Año Jubilar de 2000 en la parroquia de la Divina Pastora y doce días después ya salió en procesión penitencial por la feligresía y el Centro, todavía con la hermandad sin pertenecer a la Agrupación de Cofradías de Semana Santa.