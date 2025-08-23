La Patrona de Málaga recorrerá la calle Lagunillas este domingo camino de la Catedral

La Patrona de Málaga y su diócesis bajará este domingo, en rosario de la aurora, hasta la Catedral para presidir sus cultos de regla. Lo ... hará a partir de las ocho de la mañana para llegar al templo mayor de la diócesis dos horas más tarde. Como de costumbre, los devotos y participantes del cortejo irán rezando los misterios gloriosos del santo rosario por un itinerario que este año sufrirá un cambio significativo. Y es que, debido a las obras que se vienen acometiendo en la calle Victoria para la rehabilitación del colector histórico de Carretería, que data del siglo XVIII y que recoge las aguas residuales del Centro Histórico, la comitiva buscará la calle Lagunillas, tras pasar por el antiguo jardín de los Monos, para llegar al Centro. No obstante, este contratiempo no afectará, en principio, al recorrido de vuelta de la procesión de alabanza del próximo 8 de septiembre, dado que, previsiblemente, se habilitará la calle Victoria para que el cortejo de la Patrona pueda pasar por esta vía, camino del santuario, como ya se hizo el primer sábado de la Feria de Málaga para la romería.

Una vez culminada Lagunillas, la Virgen de la Victoria continuará en su rosario callejero hacia la Catedral por Cobertizo del Conde, Huerto del Conde, la Merced, plaza de la Merced y Granada, donde se celebrará un acto a la altura de la bodega El Pimpi y cantará el tenor Luis María Pacetti. Seguidamente, el séquito girará hacia San Agustín hasta desembocar en el Patio de los Naranjos.

El rezo del santo rosario lo dirigirán el vicario parroquial de Santa María de la Victoria y San Lázaro, Pedro Ruz Delgado, y el arcipreste de San Patricio y párroco de María Madre de Dios, Antonio Eloy Madueño Porras, sacerdote muy vinculado a la Patrona de Málaga.

La hermandad, que se encuentra celebrando su 150.º aniversario fundacional en un Año Jubilar que culminará el próximo 8 de septiembre, día de la solemnidad de la Patrona, estima que la imagen acceda a la basílica catedralicia poco antes de las diez de la mañana, ya que a esa hora comenzará una santa misa, que oficiará el vicedeán del templo, Juan Manuel Parra.

Cultos

Desde el 30 de agosto al 7 de septiembre se celebrará la solemne y tradicional novena a partir de las 19.30 horas, con el rezo del santo rosario y con la Virgen de la Victoria presidiendo el presbiterio de la Catedral. De manera excepcional, y en el marco de la efeméride de la hermandad, las eucaristías, que comenzarán a las 20 horas, serán oficiadas por distintos predicadores. Así, las cátedras de las primeras misas las ocuparán responsables de las diferentes delegaciones de la diócesis Málaga. Son los casos de Gonzalo Martín, delegado episcopal de Catequesis (30 de agosto), Antonio Collado Rodríguez, delegado episcopal de Cáritas diocesana y canónigo de la Catedral (31 de agosto), Rafael Vázquez Jiménez, responsable de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso (1 de septiembre), Antonio Eloy Madueño Porras, director del Departamento Diocesano para la Causa de los Santos (2 de septiembre) y Salvador Guerrero Cuevas, delegado de Hermandades y Cofradías (3 de septiembre).

El jueves 4 de septiembre hará lo propio Juan Manuel Ortiz Palomo. rector del Seminario Mayor y vicario para la Acción Caritativa y Social, y al día siguiente, será el Padre Taras Yeher, postulador general de los Mínimos, el que dé la santa misa, dado que esta orden, fundada en el siglo XV por San Francisco de Paula, se difundió en España en torno a la malagueña Virgen de la Victoria.

Los dos último días, el sábado 6 de septiembre y el domingo 7, ocuparán la cátedra dos obispos: el emérito de Almería, Adolfo González Montes, y Jesús Catalá, ahora en funciones de administrador apostólico de la diócesis de Málaga hasta que el nuevo prelado, José Antonio Satué, tome posesión de la sede episcopal el próximo 13 de septiembre en la Catedral. La misa que presidirá Catalá servirá, asimismo, de despedida a sus 17 años de episcopado.

Por último, la misa estacional por la solemnidad de la Patrona, que se oficiará a las 11.30 horas del lunes 8 de septiembre, fiesta local, será predicada por José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, quien aun no siendo el ordinario de la diócesis malagueña, en realidad, es el principal de la archidiócesis metropolitana de la provincia eclesiástica de Granada, que comprende, además, a las diócesis sufragánea de Málaga, Almería, Jaén, Guadix y Cartagena.

La procesión de alabanza de la Virgen de la Victoria será por la tarde, a partir de las 19.30 horas. Se prevé que la imagen estrene trono de madera sobre el que descansará el antiguo baldaquino de la Patrona, datado en el siglo XVIII, que ha sido restaurado por Enrique Salvo.