La Patrona de Málaga, en su trono de traslado, antes de poner rumbo a la Catedral. H. Victoria

La Patrona de Málaga recorrerá la calle Lagunillas este domingo camino de la Catedral

La Virgen de la Victoria, que presidirá sus cultos anuales del 30 de agosto al 8 de septiembre en el templo mayor de la diócesis, no pasará por la vía principal de su barrio a la ida, al encontrarse en obras

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:24

La Patrona de Málaga y su diócesis bajará este domingo, en rosario de la aurora, hasta la Catedral para presidir sus cultos de regla. Lo ... hará a partir de las ocho de la mañana para llegar al templo mayor de la diócesis dos horas más tarde. Como de costumbre, los devotos y participantes del cortejo irán rezando los misterios gloriosos del santo rosario por un itinerario que este año sufrirá un cambio significativo. Y es que, debido a las obras que se vienen acometiendo en la calle Victoria para la rehabilitación del colector histórico de Carretería, que data del siglo XVIII y que recoge las aguas residuales del Centro Histórico, la comitiva buscará la calle Lagunillas, tras pasar por el antiguo jardín de los Monos, para llegar al Centro. No obstante, este contratiempo no afectará, en principio, al recorrido de vuelta de la procesión de alabanza del próximo 8 de septiembre, dado que, previsiblemente, se habilitará la calle Victoria para que el cortejo de la Patrona pueda pasar por esta vía, camino del santuario, como ya se hizo el primer sábado de la Feria de Málaga para la romería.

