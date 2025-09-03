Pasacalles, bailes y cantes, y una ofrenda floral para celebrar el Día de la Virgen de la Victoria

La Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha ha dado a conocer este miércoles, en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga, las actividades que ... se celebrarán el próximo lunes, 8 de septiembre, en torno a la Virgen de la Victoria con motivo de su festividad.

La presentación ha corrido a cargo del presidente y vicepresidenta de de la asociación, Juan Miguel Ferrer e Isabel Mayorga, quien, además, es coordinadora de los coros que acudirán a la cita del lunes; Elena Romero, en representación de los grupos de baile que participarán; Jon Valera, como miembro de la Asociación Histórico Cultural Teodoro Reding; el periodista Antonio Márquez; y el concejal del distrito Centro, Francisco Cantos, quien ha destacado la labor que hace la entidad y, en especial, en un día tan señalado e importante en la ciudad como es el 8 de septiembre, solemnidad de la Patrona Principal de Málaga y la Diócesis.

Los actos promovidos por Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha, entidad que está a punto de cumplir medio siglo de existencia, se iniciarán este lunes a las 10.45 horas, con el pasacalles que ofrecerá la banda de música Virgen del Rocío, que se ha sumado a esta iniciativa en los últimos años. La formación musical empezará a tocar diferentes piezas a las puertas del edificio del Ayuntamiento y, a continuación, recorrerá el Paseo del Parque y las calles Arquitecto Juan Luis Peralta, Travesía Pintor Nogales, plaza de la Aduana, Cister, Santa María, plaza del Obispo, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa y Larios. La finalización del pasacalles coincidirá con el inicio de la misa estacional.

Luego, a las 11.30 horas, desde el monumento al Marqués de Larios, saldrá una comitiva de oferentes con señoras ataviadas de mantilla, grupos de baile, la Asociación Teodoro Reding y, de nuevo, la banda de música Virgen del Rocío. El itinerario que seguirá esta comitiva festiva será el siguiente: Marqués de Larios, plaza de la Constitución, Granada, plaza de Spínola, plaza del Carbón, plaza del Siglo, Molina Lario y plaza del Obispo, donde permanecerán hasta que concluya la misa estacional.

Ampliar El concejal, Francisco Cantos, junto a Antonio Márquez, durante la presentación de los actos. Sur

Finalizada la ceremonia religiosa, en torno a las 13.15 horas, dará comienzo la ofrenda floral que promueve la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha. Será en la escalinata de la puerta principal de la Catedral (plaza del Obispo). Este acto lo presentará el cofrade Antonio Santiago.

Como de costumbre, coros y grupos de bailes interpretarán malagueñas. Al cante estarán los coros Son de Málaga, Aire Andaluz y Almendrales, dirigidos por Isabel López Mayorga, autora también de las composiciones que cantarán las formaciones; esto es, 'Malagueña y Victoriana', 'A la Virgen de La Victoria', 'Madre Celestial', 'Mi Victoria Dios te Salve', 'Mi Patrona Victoria eres Tú' y 'El baile por malagueñas'.

Por su parte, al baile estarán los grupos de Juan Reina, José Lucena, Elena Romero, Reme Cortés Reme Jiménez y Susana (Santa Paula), coordinados por Gabriel Cruz.

Cierre de los actos

Por último, a las 14 horas, la banda de música Virgen del Rocío y los coros interpretarán la marcha 'Gloria a Ti', con letra de Alfonsina Domínguez y música de Narciso Pérez del Campo, y, seguidamente, sonarán los himnos de Andalucía y España, y los tradicionales vivas a la Virgen de la Victoria cerrarán el acto.

Las flores ofrecidas por los devotos esa mañana servirán para la gran petalada que recibirá la Patrona de Málaga cuando se disponga a abandonar la Catedral por la puerta de las Cadenas, iniciada su procesión de alabanza y de regreso a su santuario, que comenzará a las 19.30 horas.