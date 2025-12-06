Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Morales ha regalado al Pontífice una reproducción de la Dolorosa malagueña. Sur

El papa León XIV recibe a los hermanos mayores de la Esperanza de Málaga y El Cachorro de Sevilla en la recta final del Jubileo

La audiencia, a la que también ha acudido la cofrade malagueña Paloma Saborido, se ha celebrado en la plaza de San Pedro del Vaticano, con motivo de la participación histórica de las dos imágenes andaluzas en los cultos de la basílica de San Pedro y en la Gran Procesión de Roma

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:19

Comenta

En plena recta final del Jubileo ordinario de la Iglesia católica de 2025, que culminará el próximo 6 de enero, en la solemnidad de la ... Epifanía, con el cierre de la puerta santa de la basílica de San Pedro, el papa León XIV ha recibido en la mañana de este sábado a los hermanos mayores de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, y del Cachorro de Sevilla, Sergio Morales y José Luis Aldea, respectivamente, corporaciones andaluzas que protagonizaron la Gran Procesión de Roma el pasado 17 de mayo, con motivo del Jubileo de las Cofradías que, por primera vez en la historia, formó parte del programa de eventos de un Año Santo ordinario, cuya convocatoria se celebra cada cuarto de siglo y por el cual se gana la indulgencia plenaria.

