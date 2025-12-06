El papa León XIV recibe a los hermanos mayores de la Esperanza de Málaga y El Cachorro de Sevilla en la recta final del Jubileo

En plena recta final del Jubileo ordinario de la Iglesia católica de 2025, que culminará el próximo 6 de enero, en la solemnidad de la ... Epifanía, con el cierre de la puerta santa de la basílica de San Pedro, el papa León XIV ha recibido en la mañana de este sábado a los hermanos mayores de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, y del Cachorro de Sevilla, Sergio Morales y José Luis Aldea, respectivamente, corporaciones andaluzas que protagonizaron la Gran Procesión de Roma el pasado 17 de mayo, con motivo del Jubileo de las Cofradías que, por primera vez en la historia, formó parte del programa de eventos de un Año Santo ordinario, cuya convocatoria se celebra cada cuarto de siglo y por el cual se gana la indulgencia plenaria.

La veneración pública, de forma extraordinaria, de la Virgen de la Esperanza de Málaga y del sevillano Cristo de la Expiración en la capilla de San Pío X de la basílica de San Pedro del Vaticano, primero, y la posterior salida procesional de ambas imágenes andaluzas, en sus tronos de Semana Santa, por las calles romana, después, supusieron, sin duda, uno de los acontecimientos más relevantes de este Jubileo de 2025 que convocó el difunto papa Francisco, bajo el lema 'Peregrinos de Esperanza', y que está a punto de finalizar.

Durante la breve audiencia en la plaza de San Pedro, el Santo Padre ha saludado personalmente a los hermano mayores de la Esperanza de Málaga y El Cachorro de Sevilla, quienes han acudido acompañados de la cofrade malagueña Paloma Saborido, coordinadora de esta inédita convocatoria dedicada a la piedad popular y, por tanto, de la celebración de la Gran Procesión.

Ampliar Saborido mostrando un álbum de fotos al Papa, en presencia de los hermanos mayores de la Esperanza y El Cachorro de Sevilla. Sur

Precisamente, este deseado encuentro por ambas corporaciones ha sido posible gracias a las gestiones mantenidas en noviembre entre Saborido y monseñor Rino Fisichella, prefecto del Dicasterio para la Nueva Evangelización, quien, según ha apuntado días atrás la profesora universitaria y cofrade de la Pollinica de Málaga en palabras de este arzobispo, el Jubileo de las Cofradías fue el que más éxito tuvo de todo el Año Santo 2025, «atrayendo al mayor número de peregrinos», no sólo de Málaga y Sevilla, sino de todo el mundo, y siendo con diferencia «el de mayor complejidad organizativa», ha reconocido.

La audiencia de León XIV con los máximos responsables de la Esperanza y El Cachorro ha permitido revivir la trascendencia de aquel evento histórico en el que la Dolorosa perchelera y el Crucificado de la Expiración, ambas tallas del siglo XVII y con gran tirón devocional en el orbe cofrade, recibieron culto en una de las capillas vaticanas, del 14 al 16 de mayo, como preámbulo de una procesión sin precedentes por los foros imperiales de Roma.

Detalles

Por parte de la Archicofradía de la Esperanza, Sergio Morales ha entregado al Papa una fotografía de su titular mariana y una pequeña figura, reproducción de la imagen de la Virgen malagueña, cuya labor polícroma ha sido efectuada por el imaginero veleño Israel Cornejo. Esta efigie cuenta, además, con un pedestal que sirve de soporte a la pieza, ejecutado por el tallista Manuel Toledano, artista malagueño que se encargó de los montajes y desmontajes del trono procesional de la efigie para la Gran Procesión de Roma. Ambos presentes han sido recibidos «con afectuosa gratitud» por el Pontífice, ha señalado la Archicofradía de la Esperanza.

Figura de la Virgen de la Esperanza regalada al papa León XIV. Sur

José Luis Aldea, en representación de la Hermandad de El Cachorro, ha regalado a León XIV un cuadro del Cristo de la Expiración y una figura modelada, sin policromar, que representa a San Agustín basada en la que aparece en una de las esquinas del paso del Cachorro, dado que el Papa es el primer agustino que dirige la Iglesia católica.

La comitiva cofrade la ha encabezado Paloma Saborido, quien, antes de presentar a los dos hermanos mayores, ha mostrado al Santo Padre un álbum de fotografías de aquella cita histórica del pasado mes de mayo a la que precisamente no acudió, ya que su toma de posesión de la cátedra romana no se produjo hasta ocho días después de la Gran Procesión.

Como recuerdo de la estancia de la Virgen de la Esperanza en el Vaticano y en Roma, la archicofradía malagueña colocará en la vía Claudia un retablo cerámico conmemorativo de la magna procesión, tras obtener la pertinente autorización, por parte de la 'Comune di Roma'.