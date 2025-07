El Obispado de Málaga frena las elecciones en la Cofradía del Cautivo La diócesis no da el visto bueno a la única candidatura presentada e insta a repetir el proceso pasado el mes de octubre

Rafael Rodríguez Málaga Lunes, 7 de julio 2025, 22:15 | Actualizado 22:22h. Comenta Compartir

Las elecciones en la Cofradía del Cautivo, previstas para el 28 de julio, tendrán que esperar, al menos, hasta el próximo otoño. El Obispado de Málaga ha comunicado la suspensión del proceso electoral, según ha indicado la hermandad trinitaria en la tarde de este lunes, sin que, por el momento, hayan trascendido las circunstancias que han rodeado a este decisión, aunque fuentes consultadas por este periódico apuntan a que el propio proceso electoral se habría iniciado con algunas irregularidades, así como la posibilidad de que algún miembro de la candidatura no reuniera requisitos exigidos. No obstante, ambos extremos no han podido ser confirmados por fuentes oficiales de la cofradía.

En una breve nota, emitida a través de sus canales de comunicación, la corporación ha informado a sus hermanos «la suspensión del proceso electoral tras ser notificado por las autoridades eclesiásticas», ha señalado. «El proceso será convocado nuevamente una vez concluidos los actos del XXV aniversario de la coronación canónica de María Santísima de la Trinidad», ha añadido la cofradía en su comunicado.

El cabildo de elecciones estaba previsto para el último lunes del mes de julio. A los comicios acudía una sola candidatura, la encabezada por Benjamín Pastor, actual albacea general en la junta de gobierno de Mario Ortega, quien, debido a la suspensión del proceso electoral, seguirá ejerciendo de hermano mayor hasta que se abra uno nuevo, una vez concluya la conmemoración del 25.º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad por el que la Dolorosa de Francisco Buiza saldrá en procesión extraordinaria, en su trono de Semana Santa, el sábado 25 de octubre, con destino al atrio de la Catedral.

Temas

Cautivo

Málaga