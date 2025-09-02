Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rostro de la Dolorosa de la Aurora, del templo de Nuestra Señora de Fátima. Israel Cornejo

Nueva imagen devocional para Málaga: así es la Virgen de la Aurora

La Dolorosa, obra del veleño Israel Cornejo, se encuentra expuesta en la parroquia de Fátima a la espera de su bendición

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Martes, 2 de septiembre 2025, 08:55

Los feligreses de la iglesia de Fátima, situada en la margen derecha del río Guadalmedina, en el barrio de La Trinidad, ya se han percatado ... de la existencia de una nueva imagen devocional de la Virgen. Se trata de una talla de vestir, con cuerpo de candelero, realizada por el imaginero veleño Israel Cornejo, que, aunque la acometió el año pasado, no ha sido hasta el último jueves de agosto, el día 28, coincidiendo con la festividad de San Agustín, cuando ha quedado expuesta en la antigua capilla del Sagrario de este templo, hoy ocupada por el Cristo de las Cinco Llagas. La escultura mariana pertenece a un futuro grupo parroquial –se encuentra en el paso previo a su reconocimiento por parte de la Iglesia– que tomará la advocación de 'Aurora' cuando sea bendecida próximamente. Todavía no hay una fecha fijada para la celebración de este ritual. Sin embargo, la imagen del que pasará a denominarse 'Grupo Parroquial de Religiosidad Popular del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas y María Santísima de la Aurora' se encuentra expuesta en la iglesia de Fátima, tras el visto bueno del párroco y arcipreste del Arciprestazgo de los Ángeles, José Luis Bellón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio en Monte Coronado en Málaga
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  4. 4 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  5. 5 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  6. 6

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  7. 7

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa
  8. 8

    Aires de Libertad en Los Asperones
  9. 9 ¿Qué es el polvo rojo que lanzan para extinguir los incendios?
  10. 10

    La aerolínea Icelandair unirá Málaga con Reikiavik a partir de este sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nueva imagen devocional para Málaga: así es la Virgen de la Aurora

Nueva imagen devocional para Málaga: así es la Virgen de la Aurora