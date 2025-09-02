Nueva imagen devocional para Málaga: así es la Virgen de la Aurora

Los feligreses de la iglesia de Fátima, situada en la margen derecha del río Guadalmedina, en el barrio de La Trinidad, ya se han percatado ... de la existencia de una nueva imagen devocional de la Virgen. Se trata de una talla de vestir, con cuerpo de candelero, realizada por el imaginero veleño Israel Cornejo, que, aunque la acometió el año pasado, no ha sido hasta el último jueves de agosto, el día 28, coincidiendo con la festividad de San Agustín, cuando ha quedado expuesta en la antigua capilla del Sagrario de este templo, hoy ocupada por el Cristo de las Cinco Llagas. La escultura mariana pertenece a un futuro grupo parroquial –se encuentra en el paso previo a su reconocimiento por parte de la Iglesia– que tomará la advocación de 'Aurora' cuando sea bendecida próximamente. Todavía no hay una fecha fijada para la celebración de este ritual. Sin embargo, la imagen del que pasará a denominarse 'Grupo Parroquial de Religiosidad Popular del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas y María Santísima de la Aurora' se encuentra expuesta en la iglesia de Fátima, tras el visto bueno del párroco y arcipreste del Arciprestazgo de los Ángeles, José Luis Bellón.

La talla, vestida por Javier Nieto en esta primera exposición pública, luce un manto de terciopelo verde esmeralda, saya de tisú de plata, toca de sobremanto, puñetas, fajín de estilo hebraico con flecos de bellotas y en su rostrillo se aprecian siete jazmines del orfebre malagueño Adán Jaime, que aluden los siete dolores de la Virgen y los siete gozos de María, de la corona franciscana. Asimismo, la efigie se encuentra tocada por un resplandor que contiene estrellas, del orfebre José Navarro, de Córdoba, y sostiene con su mano derecha un pañuelo y con la izquierda, una biznaga de plata del orfebre José Navarro.

Ampliar La Virgen de la Aurora, vestida para su primera exposición pública. Javier Nieto

Otras piezas que exhibe la imagen estos días son el nominal, de José Navarro; un puñal, de José Ismael; el Alfa y Omega, de Raúl Cejas; el sol de los Ángeles, también de Raúl Cejas, reflejo de su advocación con el 'JHS' dorado en el centro; el corazón de Fátima, de Torres Barba, que identifica a la Virgen de Fátima –la talla de Cornejo lo tiene pintado en su pecho por su propio autor–; un ancla, de Raúl Cejas; y una media luna de orfebrería plateada, entre otras muchas piezas con las que cuenta esta Dolorosa, realizada en madera de cedro policromada, de grandes ojos entornados, boca entreabierta, pelo peinado con una raya central y recogido en un moño bajo, y manos abiertas, mientras que tres lágrimas de cristal surcan su rostro, número principal en el misterio de la Trinidad y por los tres votos de la Orden Franciscana, y el mentón, culminado en un hoyuelo, realza su delicada belleza.

Grupo parroquial

En cuanto a los promotores del encargo de la Virgen de la Aurora, se trata de una asociación de fieles que dio sus primeros pasos en el barrio de Olletas, con la ayuda de la Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente, y su presidente José Ocón. Corría el año 2017. Sin embargo, el proyecto, que se inició incluyendo advocaciones diferentes a las de hoy, se trasladó en 2023 a la parroquia de Fátima con la llegada del actual párroco, en septiembre de ese año. Desde entonces, sus miembros han ido recibiendo formación en el templo trinitario y en el convento de San José de la Montaña. Por ejemplo, con Madre Isabel, con quien guardan una estrecha relación, o Pepi Murillo, estrechamente ligada también al colegio de San José y la iglesia.

Ampliar La Dolorosa de la parroquia de Fátima, con una mantilla sobre la cabeza. Israel Cornejo

El grupo tiene en la actualidad taller de costura para la realización del ajuar de la Virgen en el que también participan feligreses y hermanos de la Hermandad de Fátima, con la que mantiene una estrecha relación hasta el punto de que colabora en su procesión, como también lo hace en la recuperación del Corpus Chiquito de la Trinidad junto al resto de cofradías y asociaciones del barrio.

Ampliar Delicado rostro de la Virgen de la Aurora. Israel Cornejo

Además de la Virgen de la Aurora, advocación estrechamente vinculada al barrio de la Trinidad, esta prohermandad cuenta como titular con el Cristo de las Cinco Llagas, del periodo de posguerra, que, al parecer, se adquirió para la fundación de la parroquia en los talleres del Padre Félix Granda, en Madrid, y recientemente ha sido restaurado por el imaginero malagueño Javier Jiménez.