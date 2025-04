La Puerta Santa vaticana, las cofradías y la inteligencia artificial protagonizan el último libro de Pedro Luis Gómez

Antonio M. Romero Málaga Miércoles, 9 de abril 2025, 18:26 Comenta Compartir

El análisis de dieciséis relieves con pasajes bíblicos que componen la Puerta Santa de San Pedro del Vaticano, la escenificación que de ellos hacen las hermandades malagueñas junto a las respuestas que dan los 'chatbots' de diversas aplicaciones de inteligencia artificial a preguntas sobre la fe y las creencias católicas protagonizan el último libro publicado por el periodista Pedro Luis Gómez y que ve la luz a pocas semanas de la celebración en Roma del Jubileo de las Cofradías, donde la Virgen de la Esperanza protagonizará, junto al Cristo del Cachorro de Sevilla, una Gran Procesión.

'La Puerta Santa vaticana y las cofradías malagueñas' es el título de la obra presentada este miércoles en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga -entidad que edita la obra- en un acto que ha contado con las intervenciones del secretario general de esta entidad, Sergio Corral, el obispo de la diócesis, Jesús Catalá, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el periodista Ángel Escalera.

A lo largo de las 176 páginas de la obra impresa por Gráficas Urania, Gómez realiza un «original» análisis de los relieves y su vinculación con las hermandades malagueñas a través de un diálogo con la inteligencia artificial que comienza con el siguiente interrogante: '¿Si tú no tienes alma, cómo puedo discutir contigo sobre el alma y la fe católica? ¿Cómo hablar de mis creencias contigo?'.

Un libro «arriesgado»

«Este es un libro arriesgado«, ha afirmado el periodista, quien ha explicado que sus »discusiones« con la inteligencia artificial sobre la fe católica comenzaron hace meses pero que fue la reciente conferencia que impartió en Málaga el sacerdote rondeño Salvador Aguilera sobre la Puerta Santa del Vaticano lo que le llevó a escribir esta obra de la que ha surgido conclusiones »muy llamativas«. »Es arriesgado porque cuando te pones a hablar de fe, de creencias, del alma, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo y lo haces con algo que no es humano, que en realidad yo no sé muy bien lo que es, sino una máquina conformada por algoritmos, pues en fin…Ahora lo que sí puedo decir es que me he divertido mucho y me ha servido para profundizar en mi fe como católico y como cofrade«, ha sostenido.

Pedro Luis Gómez, que dedica el libro a compañeros del diario SUR -donde trabajó durante más de tres décadas- fallecidos como Antonio Garrido Moraga, Fran Ruano, Fernando González Aranda y Baldomero Villanueva, ha destacado que Málaga y Andalucía van a salir «muy potenciadas» del Jubileo de las Cofradías y que cuando el mundo vea la monumentalidad y la belleza de la Virgen de la Esperanza, «a la Reina de Roma, no van a salir de su asombro».

Ampliar Un momento de la presentación, donde hubo un centenar de asistentes. ñito salas

En la presentación de la obra, Ángel Escalera ha definido el libro como «muy pedroluisiano» y ha añadido «que no hay nadie en Málaga capaz de escribir un libro en tan poco tiempo como Pedro Luis Gómez, que escribe a una velocidad de vértigo».

Por su parte, Jesús Catalá, que ha recordado que él fue bautizado en 1949 el mismo día que el Papa Pío XII bendijo la actual Puerta Santa, ha remarcado que el autor «se confiesa como católico, cofrade y malagueño» y ha subrayado sobre Gómez: «Es claro su amor y su dedicación profesional por Málaga y la Semana Santa y pone su creatividad e imaginación al servicio de buenos proyectos en pro de los demás».

El obispo destaca que Gómez «pone su creatividad e imaginación al servicio de buenos proyectos en pro de los demás»

En esa línea, Sergio Corral ha hecho hincapié en la curiosidad «omnímoda» de Pedro Luis Gómez y en su trabajo para difundir Málaga desde el aspecto turístico y de la Semana Santa. «Ha inoculado el espíritu cofrade en distintas partes del mundo», ha recalcado.

Mientras que Francisco de la Torre ha dicho que es un libro «muy oportuno y acertado y que valdrá la pena leer y conocer en profundidad».