La Virgen de la Victoria, en su antiguo trono, que será sustituido por uno de madera. Ñito Salas

Málaga celebra la festividad de su Patrona con una misa estacional y su procesión hasta el santuario

El arzobispo de Granada presidirá por la mañana la eucaristía con motivo de su solemnidad y por la tarde, la imagen recuperará en la calle una vieja estampa al procesionar bajo un antiguo templete de madera del siglo XVIII

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:59

Málaga vivirá este lunes una de las citas señaladas en rojo en su particular calendario devocional, como es la festividad de Santa María de la ... Victoria, patrona principal de la ciudad y la diócesis. La jornada, declarada fiesta local, volverá a reunir a malagueños y foráneos en torno a los actos programados por la solemnidad de la imagen patronal, que tendrán tres momentos principales: la misa estacional en la Catedral, que se oficiará por la mañana; la ofrenda floral que promueve cada año la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha, que comenzará después de la celebración litúrgica; y por último, la procesión de alabanza y de regreso de la efigie a su santuario, que se iniciará por la tarde y se prolongará hasta cerca de la medianoche.

