Málaga celebra la festividad de su Patrona con una misa estacional y su procesión hasta el santuario

Málaga vivirá este lunes una de las citas señaladas en rojo en su particular calendario devocional, como es la festividad de Santa María de la ... Victoria, patrona principal de la ciudad y la diócesis. La jornada, declarada fiesta local, volverá a reunir a malagueños y foráneos en torno a los actos programados por la solemnidad de la imagen patronal, que tendrán tres momentos principales: la misa estacional en la Catedral, que se oficiará por la mañana; la ofrenda floral que promueve cada año la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha, que comenzará después de la celebración litúrgica; y por último, la procesión de alabanza y de regreso de la efigie a su santuario, que se iniciará por la tarde y se prolongará hasta cerca de la medianoche.

La jornada comenzará a las 11.15 horas en la Catedral con la tradicional ofrenda floral de las cuatro instituciones públicas con representación en la capital; esto es, Ayuntamiento, Diputación Provincial, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y Subdelegación del Gobierno. Quince minutos más tarde, a las 11.30 horas, se oficiará una misa estacional, que en esta ocasión la presidirá de forma extraordinaria el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, en el marco del 150.º aniversario fundacional de la hermandad. Esta designación, que adquiere un especial significado al ser la diócesis de Málaga sufragánea de la archidiócesis granadina, ha sido avalada por el propio Jesús Catalá, todavía prelado y administrador apostólico de la diócesis de Málaga hasta que monseñor José Antonio Satué tome posesión de la silla episcopal el próximo 13 de septiembre, ya que este pidió a la corporación victoriana que su última eucaristía coincidiera con el último día de la novena que se ha venido celebrando hasta este domingo en honor de la Patrona y no con la misa estacional por su solemnidad, como ha venido ocurriendo años atrás.

También como de costumbre, la coral Santa María de la Victoria y el organista Antonio del Pino acompañarán musicalmente la liturgia.

Mientras tanto, las calles del Centro acogerán un pasacalles y la ofrenda floral organizada por la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas 'La Coracha'. Estos actos arrancarán a las 10.45 horas, en el Paseo del Parque, a la altura del Ayuntamiento, cuando la banda de música Virgen del Rocío inicie su camino hacia el entorno de la Catedral, tocando piezas musicales para anunciar la festividad. La formación de la cofradía de la Novia de Málaga recorrerá las calles Arquitecto Juan Luis Peralta, Travesía Pintor Nogales, plaza de la Aduana, Cister, Santa María, plaza del Obispo, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa y Larios. Su primera intervención finalizará a las 11.30 horas, coincidiendo con el inicio de la misa estacional.

Precisamente a esa hora, una comitiva de oferentes con señoras ataviadas de mantilla, grupos de baile, la Asociación Teodoro Reding y, de nuevo, la banda de música Virgen del Rocío emprenderán el camino desde el monumento al Marqués de Larios hasta la plaza del Obispo. El recorrido será el siguiente: Marqués de Larios, plaza de la Constitución, Granada, plaza de Spínola, plaza del Carbón, plaza del Siglo, Molina Lario y plaza del Obispo, donde, a las 13.15 horas, concluida la santa misa, darán comienzo los actos centrales de La Coracha, con la ofrenda floral en el atrio de la Catedral y la participación de coros y grupos de bailes que interpretan malagueñas para amenizar el momento.

Este evento será conducido por el cofrade Antonio Santiago y contará con las actuaciones de los coros Son de Málaga, Aire Andaluz y Almendrales, dirigidos por Isabel López Mayorga, autora también de las composiciones que cantarán, caso de 'Malagueña y Victoriana', 'A la Virgen de La Victoria', 'Madre Celestial', 'Mi Victoria Dios te Salve', 'Mi Patrona Victoria eres Tú' y 'El baile por malagueñas'. Al baile estarán los grupos de Juan Reina, José Lucena, Elena Romero, Reme Cortés Reme Jiménez y Susana (Santa Paula), coordinados por Gabriel Cruz.

Finalmente, a las 14 horas, la banda de música y los coros interpretarán la marcha 'Gloria a Ti', del compositor Narciso Pérez del Campo, que contiene letra de Alfonsina Domínguez, y seguidamente, sonarán los himnos de Andalucía y España.

Procesión

Por la tarde, a las 19.30 horas, la imagen de la Virgen de la Victoria saldrá de la Catedral en dirección a su santuario en procesión de alabanza. El cortejo lo integrarán representaciones institucionales, hermandades de pasión y gloria, asociaciones, clero, cabildo catedralicio, la junta de gobierno de la hermandad victoriana y autoridades civiles y militares. Los hermanos mayores honorarios de la corporación, Ayuntamiento y Diputación, asistirán corporativamente. La comitiva la abrirá la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos y contará con la participación de la banda Municipal de Málaga, que se emplazará en medio del cortejo. Tras el trono marchará la banda de música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración.

La procesión estará marcada por el estreno patrimonial más importante de los últimos años. Y es que la hermandad ha recuperado un templete de madera, del siglo XVIII, para su uso procesional, tras un intenso trabajo de restauración, por parte del taller de Aetos Restaura que dirige Enrique Salvo, que ha devuelto el esplendor a una pieza de notable valor artístico e histórico. Al tabernáculo ya itinerante, como también lo fue desde finales de la década de los 50 del siglo pasado hasta los años 80, se le ha sumado un nuevo trono, diseño de Juan Antonio Sánchez López, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, con anteproyecto de Enrique Salvo, al que se le han añadido los arbotantes del antiguo conjunto procesional del Señor de la Sentencia, y unas figuras del periodo barroco, restauradas por Salvo. Para la realización del nuevo baquetón han participado los artesanos sevillanos Manuel González Fernández y Felipe Ernesto Martínez Oliver, mientras que el malagueño Alberto Berdudo es el autor del dorado.

El recorrido procesional llevará a la Virgen de la Victoria desde el Patio de los Naranjos y las calles Santa María y Molina Lario hacia la plaza del Obispo, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, plaza de la Constitución —donde se retirarán las autoridades—, Granada, plaza del Carbón, Calderería, plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Madre de Dios, plaza de la Merced, Victoria, Compás de la Victoria y plaza del Santuario, donde la llegada está prevista en torno a las 23.30 horas.

La festividad de la Virgen de la Victoria volverá, pues, a combinar la liturgia con la participación popular. La misa estacional y la procesión, la implicación de los principales colectivos, fundamentalmente las hermandades, además de las diferentes instituciones, la música y el ambiente que de por sí genera esta celebración en el Centro Histórico y, por supuesto, en el barrio de la Victoria se sumarán este lunes, 8 de septiembre, a la puesta en valor de una pieza patrimonial de calado, a la transición en el Obispado y al cierre del Año Jubilar concedido a la hermandad, en el marco de su efeméride, por la Penitenciaria Apostólica de la Santa Sede durante, todavía, el pontificado de Francisco, y que concluirá precisamente este lunes cuando se cierre la puerta de San José del santuario de la Victoria, tras la entrada de la Virgen a su templo.