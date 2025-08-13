Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sánchez López, durante la explicación de las coronas de la Virgen de la Victoria y su Niño. Daniel González

La imagen icónica de la Patrona de Málaga, protagonista de una exposición en el Archivo Municipal

La muestra, organizada por la Real Hermandad de Santa María de la Victoria en su 150.º aniversario fundacional, presenta cerca de 90 piezas, entre testimonios artísticos, documentales y antropológicos de la efigie titular de la diócesis

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:31

Aunque la imagen de la Virgen de la Victoria, bien patrimonial y testimonio artístico de primer nivel, pasa por ser el icono religioso de referencia ... para la ciudad, por más de cinco siglos ininterrumpidos y Patrona de Málaga y su diócesis desde finales de 1867, la hermandad que la custodia y le rinde culto data de 1875. Por tanto, la corporación se encuentra inmersa en su 150.º aniversario fundacional y, en concreto, en la recta final de su conmemoración, que, al margen de la celebración de sus cultos de reglas y procesión de alabanza, que se desarrollarán desde finales del mes de agosto hasta el próximo 8 de septiembre, día de su festividad, incluye estos días una gran exposición, en la que se plantea un recorrido histórico, iconográfico y patrimonial por la trayectoria secular de la efigie patronal.

