Hoteles y viviendas turísticas de Málaga rozan el lleno y la hostelería mantiene la facturación

Málaga Domingo, 21 abril 2019

El balance económico de la Semana Santa ha sido bueno en términos generales: mejor en el caso de los hoteles y viviendas turísticas, y algo más flojo en el de los bares y restaurantes. Los turistas, la mayoría nacionales aunque cada vez más extranjeros, apuestan por Málaga para sus vacaciones de primavera, aunque con algunas quejas por el nuevo recorrido oficial.

«Los dos fines de semana hemos tenido lleno técnico a pesar de la lluvia y la incertidumbre que ello crea; tuvimos alguna cancelación de última hora pero se cubrió, se han cumplido las previsiones», asegura a SUR Manuel Camacho, vicepresidente (para Málaga-Rincón de la Victoria) de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). El primer sondeo entre los establecimientos habla de una ocupación del 97% en este intervalo, mientras que de domingo a miércoles fue del 85%.

Con estas cifras, el director de zona de Soho Hoteles pone de relieve que la capital ha sido una de las ciudades españolas con una mayor ocupación durante este periodo, lo que justifica por el buen trabajo promocional del Ayuntamiento y por la oferta complementaria «fantástica» que ofrece. «Si no ves tronos, como ocurrió (en parte) el miércoles y el jueves puedes hacer más cosas que otras ciudades no permiten, con su oferta de museos y gastronómica; si no fuera por eso habría más cancelaciones».

El «músculo» proviene de los turistas nacionales, a pesar del crecimiento del extranjero. Y este también opina sobre el nuevo recorrido oficial: «Hay que trabajarlo, el estado de la parte sur de la Alameda ha producido algunas quejas de clientes, que nos decían: ¿Cómo no lo han terminado, teniendo la Semana Santa que tenéis, eso ha chocado». Por lo demás, considera que habrá que pulir los accesos y la información, pero confía en que este recorrido «va a generar más cosas positivas que negativas».

La hostelería, por zonas

El presidente de la asociación de hosteleros Mahos, Javier Frutos, recuerda que el sector afrontaba la primera Semana Santa del nuevo recorrido «con incertidumbre y a la expectativa», y pese a la previsión inicial de un crecimiento que podía llegar al 2-3%, finalmente el volumen de negocio se ha quedado en niveles similares al del año pasado (que fue positivo). Y es que el cambio ha beneficiado a algunas zonas y ha perjudicado a otras. Como áreas más favorecidas destaca la plaza del Obispo y Molina Lario, aunque en términos generales la facturación ha sido positiva. Además, los primeros días, el buen tiempo ayudó más a los negocios del litoral.

«El Centro tiene una capacidad y hemos visto mucho volumen de visitantes, desde hace años crecen de forma importante los extranjeros», comenta. De ahí que el colectivo haya editado una guía gastronómica con la Agrupación de Cofradías, y para próximas ediciones anuncia más iniciativas de este tipo. Sobre el nuevo recorrido, observa que debe hacerse más permeable en cuanto a los accesos: «Hubo zonas aisladas, por ejemplo, el Martes Santo, que afectaron a la hostelería; estamos en contacto directo con la Agrupación, aunque es el primer año y entendemos que no salga perfecto». Frutos aboga por hacer un ejercicio de responsabilidad para promover mejoras, en especial, el aumento de los accesos para no dejar zonas aisladas. Con todo, cree que pasarán «dos o tres años» hasta que todo el mundo se acostumbre. «Estamos contentos de que no haya habido ningún incidente, nos reuniremos la semana que viene para hacer balance y prestar la colaboración a la Agrupación de Cofradías para sumar de forma constructiva».

Viviendas llenas

El alojamiento residencial también ha logrado buenas cifras. El presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, Carlos Pérez-Lanzac, explica que en el último tramo se colgó el cartel de completo en la capital, al 97% de ocupación. «Estamos muy satisfechos, ha sido fantástico, a pesar de la meteorología no ha habido cancelaciones, la gente ha mantenido su visita a la gran Semana Santa malagueña».

El empresario explica que este evento se ha consolidado para un turismo familiar, tanto nacional como extranjero, con un gasto medio de 479 euros por persona en el primer caso y de hasta 857 en el segundo. «Es un perfil de viajero que viene con un buen presupuesto y tiene un impacto positivo en la ciudad, porque está muy interesado en la cultura y la gastronomía; la lectura es muy positiva».