Horarios, itinerario y detalles de la procesión de la Patrona de El Palo

La Virgen del Rosario de El Palo procesionará este sábado, como lo viene haciendo desde, al menos, finales del siglo XIX, para reivindicar su papel ... de patrona y protectora de esta popular barriada de la zona este de Málaga. Lo hará, tras haber presidido un triduo el pasado fin de semana hasta el lunes, y el martes, día de su festividad, estuvo expuesta en devoto besamano, recibió las ofrendas florales de todos sus devotos y presidió la función principal.

El cortejo se pondrá en marcha a las 17.30 horas, desde la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, y recorrerá el siguiente itinerario: venida Juan Sebastián Elcano, avenida de la Estación, Ortega Munilla, Miguel Moya, Mar, Practicante Fernández Alcolea, Padre Lerchundi, avenido Salvador Allende, plaza Nuestra Señora del Rosario, Pintor Dámaso Ruano, Practicante Fernández Alcolea, Padre Lerchundi, Jurado de Parra, Carlos Frontaura, Pérez Zúñiga, Almería, Aljofaina, Antofagasta, Padre Arnáiz, plaza del Arroyo, Fuente de Leganitos, Montiel, Real y avenida Juan Sebastián Elcano. El encierro se efectuará en torno a las 23.30 horas.

La imagen letífica, obra anónima, posiblemente de finales del siglo XVII o principios del XVIII, figurará en su trono de madera dorada, realizado por el desaparecido Manuel Toledano Vega y concluido por Rafael Ruiz Liébana. Tras las andas procesionales se emplazará la banda de música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración.

Puntos de interés

Con motivo de la procesión de gloria de este sábado, la hermandad paleña ha difundido varios puntos de interés. Así, en la avenida de la Estación, se reestrenará la primera marcha dedicada a esta imagen, titulada 'Salve, Virgen del Rosario', de Juan Ramón Gálvez, que cumple 30 años desde que fuera compuesta.

Más adelante, en la calle Miguel Moya, la Virgen pasará por debajo de un arco efímero, decorado por el grupo joven y será en este punto donde la efigie recibirá una petalada.

También lloverán pétalos de flores en la calle Practicante Fernández Alcolea, en este caso, a iniciativa de las hermanas de la hermandad, y en el número 43, habrá una alfombra de sal, confeccionada por los miembros de 'La Fragata', que acompaña el trono. En este enclave, el coro del Centro de Mayores ofrecerá unas sevillanas a la Virgen del Rosario.

Por otro lado, como es tradicional, el cortejo hará una parada en la plaza que lleva el nombre de la imagen mariana, ubicada a las puertas del cementerio, para recordar a los paleños fallecidos.

Asimismo, hay que destacar la subida de la patrona y protectora de El Palo por la popularmente conocida 'Cuesta del Rosario', que dará acceso a la zona de La Viña. Este año tiene un especial interés este punto, ya que coincidirá con el 10.º aniversario del paso de la Virgen del Rosario por esta zona. En este sentido, con ocasión de esta efeméride, la hermandad ha encargado un mosaico conmemorativo que ha realizado el ceramista malagueño Daniel García Romero y que se descubrirá cuando la imagen se sitúe en este punto del recorrido.

Siguiendo el itinerario establecido, en la zona de 'Las Cuevas', uno de los lugares más emblemáticos del barrio, la Virgen será recibida con altares callejeros, fuegos artificiales y cánticos. Y en la calle Montiel, y como despedida de 'Las Cuevas', la talla mariana pasará por debajo de un nuevo arco y recibirá una petalada ofrecida por la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Pedregalejo.

Para poner fin a las festividades, el último domingo de octubre se oficiará una misa de acción de gracias en el templo de las Angustias en agradecimiento por las celebraciones en honor a la Virgen del Rosario.