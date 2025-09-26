La Hermandad de los Estudiantes supera los 300 pares de zapatillas para niños en riesgo de exclusión social

Más allá de las procesiones de Semana Santa o durante el tiempo de gloria, las hermandades y cofradías hacen una labor caritativa ingente e importante ... durante todo el año. Prueba de ello es la campaña '300 pares para 300 niños' que pone en marcha por estas fechas la Hermandad de los Estudiantes. Así, desde la semana pasada, El Corte Inglés ha venido llevando cabo la entrega de zapatillas en las instalaciones de las diferentes entidades beneficiarias.

Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a menores de familias vulnerables y facilitarles la vuelta al colegio en las mejores condiciones posibles.

Gracias a la colaboración de Fundación La Caixa y Caixabank, así como a la generosidad de numerosos donantes particulares, se ha logrado superar la meta inicial, un total de 303 niños, vinculados a 13 fundaciones y asociaciones locales, recibieron su par de zapatillas. El incremento en el número de personas que han colaborado este año es uno de los aspectos más destacados de la campaña, lo que evidencia un compromiso social cada vez mayor por parte de los cofrades y malagueños en general.

Como en ediciones anteriores, el Corte Inglés y Fundación La Caixa, a través de Caixabank, han desempeñado un papel esencial en el éxito de esta acción solidaria.

La Hermandad de los Estudiantes, promotora de la iniciativa, ha expresado un profundo agradecimiento a todos los que, de un modo u otro, han colaborado, desde las entidades hasta los donantes anónimos que han contribuido con su apoyo. «Este acto de solidaridad no solo ha alcanzado su objetivo, sino que ha superado las expectativas, marcando un hito importante en nuestra comunidad», ha señalado la corporación del Lunes Santo.

La cofradía estudiantil refuerza, de esta manera, su compromiso con los sectores más desfavorecidos, convirtiendo esta campaña en una cita anual imprescindible para muchas familias.