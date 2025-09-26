Movilización cofrade en Málaga para encontrar de forma urgente un donante de médula para una niña de seis años

«Urgente. Victoria Esperanza necesita donantes de médula. Su tratamiento no está respondiendo como se esperaba. Se ruega máxima difusión». Este es el angustioso mensaje ... que ha difundido este viernes la Hermandad de la Crucifixión a través de sus redes sociales, un breve texto que se incluye en una gran fotografía, a modo de cartel, protagonizada por una niña, de tan solo seis años, Victoria, quien luce maquillaje de fantasía en su frente y brazos, vestida con una camiseta blanca y florecitas y tutú color amatista. La instantánea de la pequeña se sitúa en el centro del cartel, recortada sobre un fondo rojo, tono que se asocia a la necesidad de actuar rápidamente. El conjunto gráfico es impactante, no solo por su composición, sino porque también aparece Victoria Esperanza con la mirada al cielo, luciendo en sus muñecas varias pulseras de tela, posiblemente de varias hermandades, y sin esconder los efectos secundarios del tratamiento.

En esta desesperada petición, la cofradía de la parroquia del Buen Pastor señala que Victoria «es una niña muy especial» para la hermandad, dado que «su familia «es querida por todos nosotros, y su tito Javi es capataz de nuestro Cristo, el Señor de la Crucifixión», indica la corporación del Lunes Santo malagueño. «No vamos a parar. Te queremos, estamos contigo. Un corazón tan grande como el tuyo lo necesitamos aquí, con nosotros. ¡Entre todos, SÍ SE PUEDE!», exclama con esperanza, como el nombre de la niña, la Crucifixión en otro de los mensajes que se suman al hilo abierto en la cuenta de la hermandad, en la red social X (antiguo Twitter).

POR VICTORIA ✨



Victoria es una niña muy especial para nuestra Hermandad. Su familia es querida por todos nosotros, y su tito Javi es capataz de nuestro Cristo, el Señor de la Crucifixión.



🙏 No vamos a parar, Victoria, hasta que aparezca un donante. pic.twitter.com/eOBFRmc9Cp — Hermandad de la Crucifixión (@Crucifixion_MLG) September 26, 2025

La corporación, por tanto, solicita la donación de médula por Victoria Esperanza. «Hazlo hoy, hazlo ahora, no cuesta nada, no duele, no es peligroso», insiste la cofradía para, posteriormente, aclarar que «lo que te extraen, tu cuerpo lo regenera en poco tiempo», explica.

La donación de médula, que requiere tener entre 18 y 40 años de edad, puede hacerse en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, en el recinto del Hospital Civil.

«Por Victoria, por tantos que lo necesitan... ¡Salva una vida!», subraya la Hermandad de la Crucifixión que, como en tantas otras iniciativas sociales, ha encontrado la colaboración de otras cofradías malagueñas e incluso de formaciones musicales, que, también, están difundiendo el mensaje a través de diferentes plataformas digitales y por grupos de WhatsApp.