Cartel difundido por la Hermandad de la Crucifixión para buscar un donante para Victoria Esperanza L. M. Gómez Pozo

Movilización cofrade en Málaga para encontrar de forma urgente un donante de médula para una niña de seis años

Varias hermandades, encabezadas por la Crucifixión, solicitan la ayuda urgente para Victoria Esperanza, ya que el tratamiento que recibe la pequeña «no está respondiendo como se esperaba»

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:24

«Urgente. Victoria Esperanza necesita donantes de médula. Su tratamiento no está respondiendo como se esperaba. Se ruega máxima difusión». Este es el angustioso mensaje ... que ha difundido este viernes la Hermandad de la Crucifixión a través de sus redes sociales, un breve texto que se incluye en una gran fotografía, a modo de cartel, protagonizada por una niña, de tan solo seis años, Victoria, quien luce maquillaje de fantasía en su frente y brazos, vestida con una camiseta blanca y florecitas y tutú color amatista. La instantánea de la pequeña se sitúa en el centro del cartel, recortada sobre un fondo rojo, tono que se asocia a la necesidad de actuar rápidamente. El conjunto gráfico es impactante, no solo por su composición, sino porque también aparece Victoria Esperanza con la mirada al cielo, luciendo en sus muñecas varias pulseras de tela, posiblemente de varias hermandades, y sin esconder los efectos secundarios del tratamiento.

