Estefanía Recio y el hermano mayor de la Victoria, Miguel Orellana, tras mostrarse el cartel.

Estefanía Recio y el hermano mayor de la Victoria, Miguel Orellana, tras mostrarse el cartel. Salvador Salas

Estefanía Recio muestra en su cartel a la Patrona de Málaga bajo el templete que recuperará en su procesión de alabanza

La obra, presentada por Francisco Vallejo en el Archivo Municipal, podrá conseguirse gratis este domingo 24 de agosto junto con el ejemplar de SUR

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:36

«Ante nuestros ojos se despliega un retablo de fe e historia, una obra que es un canto a la devoción malagueña». Con estas palabras ... definía Francisco Vallejo Morales el cartel de la solemnidad de la Virgen de la Victoria, dado a conocer este jueves, en plena feria, en el patio central del Archivo Municipal. Dentro de unos días comenzarán los cultos en honor a la Patrona de Málaga. Por tanto, esta obra, debida a la joven artista Estefanía Recio García, supone el anuncio de lo que vendrá a partir del 30 de agosto, cuando la Catedral acoja la tradicional novena que los malagueños le tributarán y que culminará el 8 de septiembre, festividad de la imagen sobre la que recae el patronazgo mariano de la ciudad y su diócesis, con la celebración, por la mañana, de una misa estacional, que presidirá el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, y la procesión de alabanza, vespertina, de regreso a su santuario.

