Cuatro bandas de Semana Santa ofrecerán un concierto a beneficio de AVOI por 25.º aniversario de la coronación de la Virgen de la Trinidad

El 25.º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad también tendrá un importante componente musical en su programación. La Cofradía ... del Cautivo, que precisamente cuenta con dos bandas, una de cornetas y tambores y otra de música, ha organizado para el domingo 12 de octubre un concierto benéfico de marchas procesionales, cuya recaudación irá destinada a la labor social que desarrolla la Asociación AVOI, entidad formada por voluntarios que se dedica a ayudar a niños y niñas ingresados Hospital Materno-Infantil.

Las formaciones que participarán serán las que lo hicieron hace 25 años con motivo de la procesión de coronación, la hoy agrupación musical de Fusionadas –en su día pertenecía al género de cornetas y tambores– y la banda de música del Paso y la Esperanza, así como las que lo harán en la salida extraordinaria del próximo 25 de octubre, las cornetas y tambores Jesús Cautivo y la sinfónica Virgen de la Trinidad.

El concierto, que estará conducido por José Daniel Montoro, se celebrará a las 11.30 horas del domingo 12 de octubre, día de la Hispanidad, en el auditorio Edgar Neville de la Diputación.

El precio de las entradas es de cinco euros y están ya disponibles en el museo-tesoro de la Cofradía del Cautivo, en el número 11 de la plaza de Bailén, y en el local de ensayo de la banda de cornetas y tambores de la corporación, que se emplaza en la calle Cajiz, 9, en el polígono industrial La Estrella, en horario de 20 a 22.30 horas.

Asimismo, la hermandad ha abierto una fila cero para quienes quieran colaborar en esta causa solidaria. Los donativos podrán entregarlos a través de la cuenta de Bizum de la cofradía (00259).

Por otro lado, la corporación trinitaria ha informado que la Virgen de la Trinidad estrenará en su procesión extraordinaria del 25 de octubre dos broches, uno ofrecido por la banda sinfónica de la hermandad, realizado en plata de ley dorada con engaste de circonita y rubí, diseño de Curro Claros y ejecutado por Alberto Quirós, y uno segundo broche nominal, regalo del grupo joven de la cofradía, realizado en oro y plata de ley con baño de oro, perlas cultivadas y circonitas, cuyo diseño se debe a Miguel Pacheco y la materialización, a joyería El Toisón.