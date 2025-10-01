Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La banda de cornetas y tambores Jesús Cautivo será una de las formaciones que participarán. Sur

Cuatro bandas de Semana Santa ofrecerán un concierto a beneficio de AVOI por 25.º aniversario de la coronación de la Virgen de la Trinidad

Participarán las dos formaciones de la Cofradía del Cautivo, la agrupación musical Fusionadas y la de música del Paso y la Esperanza

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:05

El 25.º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad también tendrá un importante componente musical en su programación. La Cofradía ... del Cautivo, que precisamente cuenta con dos bandas, una de cornetas y tambores y otra de música, ha organizado para el domingo 12 de octubre un concierto benéfico de marchas procesionales, cuya recaudación irá destinada a la labor social que desarrolla la Asociación AVOI, entidad formada por voluntarios que se dedica a ayudar a niños y niñas ingresados Hospital Materno-Infantil.

