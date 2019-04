«Y este ¿qué Cristo es?»

En la Semana Santa de 1980, después de varias décadas sin salir, fue procesionado de nuevo el Cristo de la Exaltación. La imagen –que se calcinó en julio de ese año en un incendio que hubo en la iglesia de San Juan– iba sobre un trono provisional: un cajillo de madera realizado por el carpintero Antonio Fernández, algunas cartelas prestadas y flores para tapar los huecos. Un grupo de jóvenes, con su trabajo y sus ganas de aportar cosas a la Semana Santa de Málaga, convencieron al entonces hermano mayor de Fusionadas, Marcelino Aguilar Damián, para que el Cristo de la Exaltación recorriera las calles el Miércoles Santo. El empuje y la ilusión de la juventud prevalecieron sobre la escasez de medios. En la procesión de 1980 iban en el trono el Señor y dos sayones (el tercero no dio tiempo a terminarlo). El conjunto era, digámoslo con claridad, muy austero y poco llamativo, pero eso no importaba. Lo importante fue que el Cristo de la Exaltación volvió a ser procesionado. A lo largo del recorrido, el público que veía el trono preguntaba: «Este ¿qué Cristo es»? «El de la Exaltación», respondían los chavales que lo portaban (entre los que me encontraba). Con el paso del tiempo, la imagen ha pasado del anonimato a ser muy conocida. En ello ha jugado un papel destacado el actor Antonio Banderas, que primero fue portador y luego mayordomo del Cristo. El Señor de la Exaltación tendrá este Miércoles Santo entre sus portadores al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que empezó a salir en 1887 y estuvo sacando el trono 23 años. Tras un paréntesis, en 2018 volvió al varal y hoy volverá a meter el hombro.