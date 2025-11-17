Cofradías de Málaga estudian acogerse a las subvenciones del Ministerio de Cultura para reforzar sus archivos

El Archivo de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga celebró el pasado viernes el primer encuentro de archiveros de las hermandades de ... la ciudad, una cita que la entidad de San Julián califica de «inédita», y que podría marcar un antes y un después en la colaboración documental entre las corporaciones nazarenas. Desde la institución agrupacionista destacan que esta iniciativa nace con voluntad de permanencia y con el objetivo de «reforzar la conservación y la difusión del patrimonio cofrade», señalan.

Atendiendo las previsiones iniciales, la convocatoria superó las expectativas, ya que, según indica la Agrupación, participaron 24 hermandades, un respaldo que demuestra «la necesidad de crear una red estable de trabajo entre los archiveros», se argumenta desde la entidad organizadora. Y es que los responsables de custodiar y mantener al día los archivos cofrades desempeñan un papel clave en la preservación del patrimonio histórico, documental y artístico de cada corporación y, por extensión, de la Semana Santa de Málaga.

Durante la sesión se presentó la propuesta de establecer un sistema de comunicación y trabajo compartido que facilite un flujo ágil e inmediato de información entre las hermandades y con la propia Agrupación. Para ello «se emplearán herramientas digitales comunes que permitan coordinar proyectos, compartir documentación y resolver consultas de manera eficaz», explican los responsables de la institución aglutinadora de hermandades y cofradías de la ciudad.

Ampliar Momento del encuentro de archiveros, celebrado en la Agrupación de Cofradías. Sur

El encuentro también incluyó la exposición de métodos y recomendaciones archivísticas, desde pautas básicas aplicables en cualquier cofradía hasta técnicas más avanzadas mediante software especializado. Además, se consensuaron criterios esenciales sobre conservación y materiales adecuados para garantizar la preservación de los fondos documentales.

Subvenciones

Otro de los puntos abordados en este encuentro de archiveros cofrades fue el estudio de las líneas de subvenciones del Ministerio de Cultura destinadas a la conservación documental, «una vía de financiación que podría proporcionar un impulso significativo a los archivos de las hermandades», explican.

El Archivo de la Agrupación ofreció igualmente sus instalaciones para que cada corporación pueda depositar una copia de seguridad de sus fondos, un recurso que, según señalaron, permitirá «proteger mejor un legado que forma parte de la memoria colectiva de Málaga».

La institución, que cuenta con Raquel Espejo como archivera, ya trabaja en una segunda convocatoria prevista para finales de enero del próximo año, con la intención de ampliar la participación y consolidar esta red profesional. El objetivo final es poner en valor la figura del archivero, considerada por la Agrupación como «una pieza esencial en la custodia del legado cofrade».