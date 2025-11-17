Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Archiveros de 24 cofradías se dieron cita en este primer encuentro promovido por la Agrupación de Cofradías. Sur

Cofradías de Málaga estudian acogerse a las subvenciones del Ministerio de Cultura para reforzar sus archivos

La primera reunión de archiveros cofrades, promovida por la Agrupación de Cofradías, abre la puerta a nuevas vías de financiación y a una red documental estable entre hermandades

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:39

Comenta

El Archivo de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga celebró el pasado viernes el primer encuentro de archiveros de las hermandades de ... la ciudad, una cita que la entidad de San Julián califica de «inédita», y que podría marcar un antes y un después en la colaboración documental entre las corporaciones nazarenas. Desde la institución agrupacionista destacan que esta iniciativa nace con voluntad de permanencia y con el objetivo de «reforzar la conservación y la difusión del patrimonio cofrade», señalan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  2. 2 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  3. 3 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  4. 4

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  5. 5 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  6. 6

    Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura
  7. 7 Investigan una oleada de robos en viviendas rurales de Torrox armados con cuchillos y pasamontañas
  8. 8 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  9. 9 Solicitudes para el programa Termalismo del Imserso 2026: fechas y plazos
  10. 10 Detienen a un antiguo educador de un centro de menores de Málaga por agresiones sexuales a tres niños

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cofradías de Málaga estudian acogerse a las subvenciones del Ministerio de Cultura para reforzar sus archivos

Cofradías de Málaga estudian acogerse a las subvenciones del Ministerio de Cultura para reforzar sus archivos