La Cofradía de Viñeros suspende el cabildo de salida por sus problemas internos Salida procesional de Viñeros el Jueves Santo. / SUR El Obispado determinará este martes qué decisión toma respecto a la salida procesional del próximo Jueves Santo JESÚS HINOJOSA Málaga Lunes, 8 abril 2019, 21:24

La Cofradía de Viñeros ha decidido suspender el cabildo de hermanos previo a la salida procesional que tenía previsto para este lunes ante los problemas internos de convivencia por los que atraviesa y que llevaron al hasta ahora hermano mayor, Leopoldo Guerrero, a dimitir el pasado mes de febrero. La decisión ha sido adoptada por los directivos que aún permanecen al frente de la corporación con la recomendación del director espiritual y párroco de los Santos Mártires, Felipe Reina, con el fin de evitar posibles situaciones de conflicto entre los hermanos.

Javier Reyes, que actualmente hace las veces de hermano mayor, ha explicado a SUR que esperan que mañana martes el Obispado se pronuncie respecto a la salida procesional del Jueves Santo tras la suspensión del cabildo. «Está todo preparado para salir, pero hasta mañana martes no podemos confirmar si vamos a estar o no en la calle el Jueves Santo», ha precisado Reyes, quien ha confiado en que la respuesta de la diócesis sea positiva tras el trabajo realizado en las últimas semanas para tenerlo todo a punto y, al menos, procurar que la cofradía no falte a su cita con los malagueños esta próxima Semana Santa, tras la que podría celebrarse un cabildo de elecciones para resolver esta situación de interinidad.