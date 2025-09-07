Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Catalá, en el centro, junto al arzobispo de Granada, a su derecha, y el emérito de Pamplona. Migue Fernández

Catalá se despide: «Seremos la generación que tuvo la valentía y la osadía de afrontar el tejado de la Catedral»

El obispo agradece sus 17 años de ministerio en Málaga, pide perdón por sus faltas y llama a acoger con cariño a su sucesor José Antonio Satué, que tomará posesión el próximo 13 de septiembre

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:51

El episcopado de Jesús Catalá agota sus últimos días. Aunque el ahora obispo administrador apostólico seguirá gobernando la diócesis hasta que el próximo sábado, 13 ... de septiembre, su sucesor, José Antonio Satué, prelado todavía de Teruel y Albarracín, se siente en la cátedra y reciba el báculo de manos del arzobispo metropolitano de Granada, José María Gil Tamayo, tal y como marca el ritual de recepción de un nuevo obispo, Catalá, el prelado saliente, ha querido que su última misa, en este caso de despedida y acción de gracias, se celebre este domingo, coincidiendo con el último ejercicio de la novena que se ha venido aplicando a la Patrona de Málaga en la Catedral.

