La calle Carretería perderá protagonismo con los itinerarios del nuevo recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga La bendición del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso en la Tribuna de los Pobres es una de las estampas que podría perderse. / Eduardo Nieto Nueve cofradías, entre ellas Cautivo, Mena y Esperanza, barajan suprimir el paso por esta vía para evitar alargar sus procesiones ANTONIO M. ROMERO y JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 18 julio 2018, 12:48

El proyecto de nuevo recorrido oficial puesto encima de la mesa por la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga para el año próximo implicará cambios en los itinerarios de ida o vuelta de algunas hermandades. Una de estas consecuencias afecta a una calle de gran tradición cofrade como es Carretería. Hasta nueve corporaciones de las 28 que actualmente incluyen esta vía en sus desfiles procesionales barajan suprimirla para evitar estar más horas en la calle y hacer un mayor número de metros. El proyecto de nuevo recorrido les ofrece la alternativa de acceder o salir del mismo por la trasera de la nueva tribuna, que estaría orientada hacia el lateral sur de la plaza de la Constitución, con lo que Carretería ya no es de obligado tránsito.

Según los esquemas barajados para adaptar los horarios e itinerarios de cada día de la Semana Santa al nuevo recorrido, Crucifixión, Dolores del Puente, Cautivo, Nueva Esperanza, Salesianos, Mena, Esperanza, Amor y Sepulcro podrían abandonar Carretería en favor de otro recorrido menos largo. Este hecho provocaría que esta vía perdiera protagonismo y dejará de albergar momentos que formar parte de la identidad de la Semana Santa de Málaga como el paso de JesúsCautivo por la Tribuna de los Pobres, la visión del desfile de Mena en este enclave o la bendición del Dulce Nombre de Jesús Nazareno delPaso.

De estas nueve cofradías, Dolores del Puente, Nueva Esperanza y Salesianos tiene prácticamente asumido que la aplicación del nuevo recorrido oficial les llevará a dejar Carretería. «Es una zona inhóspita que no nos aporta nada a la hora de la madrugada en la que pasamos por allí», apuntó el hermano mayor de Dolores del Puente, Enrique Sánchez, al tiempo que admitió que el nuevo recorrido les permitirá adelantar su encierro.

Para Nueva Esperanza, mantener el paso por Carretería con el nuevo recorrido resulta «inviable porque supondría sumarle dos horas más a nuestro horario y encerrarnos a las siete o las ocho de la mañana del Miércoles Santo», explicó el hermano mayor, David Vidal, quien no descartó que, en el futuro, pueda recuperar el tránsito por esta calle si se ve que hay margen para incluirla sin que suponga una demora en la hora del encierro.

La Hermandad de los Salesianos tampoco pasaría por la calle y la sustituiría por un recorrido más directo hacia la plaza de la Constitución por las calles Comedias y Santa Lucía para acceder a la tribuna oficial por detrás. «Así nos quitamos también horas con el sol de frente», expuso el hermano mayor Juan Manuel León.

Algunas corporaciones someterán esta cuestión a la decisión de sus órganos de gobierno

Por otro lado, Crucifixión, Cautivo, Mena, Esperanza, Amor y Sepulcro someterán a sus órganos de gobierno la opción de dejar de pasar por Carretería. El hermano mayor de Crucifixión, José Núñez, apuntó que analizarán las posibilidades de seguir incluyéndola o no en su itinerario y lo debatirán internamente. El hermano mayor del Cautivo, Ignacio Castillo, explicó que tiene encima de la mesa las dos alternativas (pasar o no por Carretería), y apuntó que cada una de ellas «tiene sus pros y sus contras», por lo que serán los hermanos en el cabildo quienes elegirán. «Pasar por Carretería supondría una hora más de recorrido, pero no pasar sería quitar una calle que forma parte del imaginario colectivo cofrade vinculado al Cautivo», afirmó. Castillo añadió que su opinión es que durante años el Cautivo ha pedido encerrarse antes, y ahora que puede conseguirlo «no puede desdecirse y asumiría el sacrificio de perder Carretería porque las demás cofradías del lunes estarían dispuestas a sacrificarse por ayudar al Cautivo».

En una tesitura parecida está la Congregación de Mena, cuyo capítulo general se reúne hoy de manera extraordinaria para decidir si votan o no a favor del nuevo recorrido oficial y, en caso positivo, cuál de las dos opciones de regreso es la preferida por los hermanos: pasar por Carretería o no. El hermano mayor de la Congregación, Antonio de la Morena, sostuvo que ambas opciones tienen «sus pros y sus contras» y recordó que su hermandad «siempre ha apostado por Carretería». Eso sí, añadió que con el nuevo recorrido, si se decide pasar por esta calle, supondría 1.260 metros más y dos horas más en la calle.

Carlos López Armada, hermano mayor de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, manifestó que hasta que la Agrupación de Cofradías no apruebe el recorrido oficial no abordará el tema. Aunque sí expuso que de salir adelante sería complicado que la Esperanza pasara por Carretería, ya que supondría «hacer más metros y estar dos horas más en la calle». Por ello, añadió que, aunque la hermandad está a favor de pasar por esta vía, tendría que sacrificarla «para poder llegar bien» a su casa hermandad.

Abanico de posibilidades

La hermana mayor del Amor, María del Carmen Ledesma, explicó que la cofradía aún no tiene tomada una decisión sobre pasar o no por Carretería pero sí admitió que el nuevo recorrido oficial ofrece «un abanico de posibilidades», como la de entrar por detrás de la tribuna oficial, que son «muy interesantes y atractivas». Desde la Hermandad del Sepulcro, su hermano mayor, Emilio Betés, reconoció que en el seno de la cofradía hay «división de opiniones» sobre el tema. «En principio estamos por no pasar por Carretería, pero es un asunto que debo llevar a los órganos internos de la cofradía para decidir», dijo Betés.

Por otra parte, están los casos de Estudiantes y Santa Cruz que, si bien se ha planteado que no pasen por Carretería en los cuadrantes horarios barajados para sus respectivas jornadas, podrían mantener el discurrir por esta vía. El hermano mayor de Estudiantes, Pedro Ramírez, lo dio por hecho. «Pretendemos seguir pasando por allí», afirmó a este periódico.