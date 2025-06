La banda de Bomberos de Málaga acompañará al Medinaceli de San Roque el Miércoles Santo

Despejada la incógnita. La banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga viajará el Miércoles Santo a la localidad gaditana de ... San Roque para acompañar a la imagen de Jesús Cautivo y Rescatado (Medinaceli), titular de una corporación que también procesiona a la Virgen de la Merced y que fue fundada en 1985.

Después de que la formación musical comunicara días atrás que no renovaría con las cofradías de la Paloma (Miércoles Santo) y Misericordia (Jueves Santo) de la capital, a las que acompañaba en la cruz guía, y en el caso de la cofradía perchelera, con más de medio siglo de vinculación, faltaba por conocer dónde tocaría Bomberos estos dos días. Así, la semana pasada, se daba a conocer que la 'madre y maestra' de las cornetas y tambores en España marcharía el Jueves Santo detrás del trono de Jesús Nazareno El Pobre de Vélez-Málaga, y este jueves, se ha hecho público su contratación con la Hermandad de Medinaceli de San Roque para poner los sones al paso del Señor de la capilla de la Santísima Trinidad de los Olivillos en la tarde y noche del Miércoles Santo.

José Luis Gil, director de la mítica formación malagueña, ya afirmó en SUR hace unos días que la decisión de no continuar con las cofradías de la Paloma y Misericordia obedecía a que «queremos ir detrás de un trono, como cualquier otro músico», dado el buen momento en que se encuentra la banda. «Bomberos ha sido siempre demandada para abrir los cortejos. Hasta hace unos años, teníamos unos 40 componentes, pero ahora la banda quiere crecer musicalmente. También lo está haciendo en número de músicos, gracias a la creación de una escuela. Últimamente, se han incorporado nuevos miembros, que han venido de otras bandas. Incluso, algunos ya estuvieron con nosotros en una etapa anterior y han vuelto. Todo este movimiento nos ha llevado a crecer de manera importante y hoy día tenemos más de 80 componentes. Así que, le puedo decir que Bomberos está en un buen momento», remarcó Gil de la Cruz a este periódico.

Sin embargo, los motivos que también han llevado a la banda a plantearse estos contratos, no solo tenían que ver con el crecimiento de la formación. Y es que el actual recorrido oficial, que, por el tiempo de paso de las cofradías, obliga a los cortejos a marchar uno tras otro, a un ritmo rápido y sin apenas distancia de separación, es otro de los problemas con los que se ha topado Bomberos. En este asunto, Gil de la Cruz explicó que el actual itinerario común de la Semana Santa, implementado en 2019, «tampoco ayuda, porque es casi imposible ir en la cruz guía, ya que las cofradías van pegadas. Nuestro banderín va detrás del último músico de la cofradía anterior. Así es imposible tocar», se lamentó.

Teniendo en cuenta estos argumentos, quedaría por confirmar si Bomberos tocará en Málaga la próxima Semana Santa en los frentes de procesión de Prendimiento (Domingo de Ramos), Humillación (Martes Santo) y Resucitado (Domingo de Resurrección), y abriendo la sección de la Virgen de la Trinidad (Lunes Santo). La banda no ha dicho aún la última palabra en todos los casos. Lo que sí parece seguro es que seguirá vinculada con la cofradía del Señor de Málaga, ya que, como indicó el director de la banda a SUR, «el Lunes Santo no hay problema, porque no vamos en la cruz guía; llevamos las promesas del Cautivo delante y podemos tocar», comentó Gil de la Cruz.