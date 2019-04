El Ayuntamiento pide a la Agrupación de Cofradías que organice mejor el nuevo recorrido oficial El público contempla las procesiones desde el lateral sur de la Alameda, todavía sin terminar. / Francis Silva El equipo de gobierno asegura que hay zonas de la Alameda en las que no se deberían haber colocado sillas y que los auxiliares de seguridad no han tenido clara su función JESÚS HINOJOSA Málaga Lunes, 15 abril 2019, 15:50

Tras el arranque de la Semana Santa, el Ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías de Semana Santa han hecho una primera valoración de las disfunciones que se han observado en la organización del nuevo recorrido oficial y se han comprometido a trabajar para procurar subsanarlas. Desde el equipo de gobierno municipal han señalado a este periódico que la entidad de San Julián debe organizar mejor el nuevo itinerario común de las procesiones y ajustarse a las indicaciones que hicieron los responsables del Consistorio en los días previos. El concejal de Seguridad, Mario Cortés, ha admitido que «hay cosas del nuevo recorrido que no estaban bien puestas» el Domingo de Ramos, y también ha llamado la atención sobre «vallas que no estaban bien aseguradas y auxiliares de seguridad que no sabían muy bien qué tenían que hacer».

«Le hemos pedido a la Agrupación que se organice mejor», ha explicado Cortés, quien ha apuntado que, a primera hora de la mañana de este lunes, se ha mantenido una reunión entre responsables de la entidad cofrade, de la Policía Local y del área de Fiestas y Servicios Operativos. «Esta reunión se tiene cada Lunes Santo para ver cómo ha empezado la Semana Santa, pero este año ha sido especialmente necesaria por las novedades y las incidencias que hemos registrado», ha aclarado.

En el mismo sentido, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha informado de que, en otra reunión celebrada a primera hora de la mañana, responsables del departamento de Arquitectura e Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Urbanismo han pedido a los técnicos de la Agrupación que dispongan las sillas del recorrido oficial siguiendo las indicaciones que se habían expresado desde este organismo del Ayuntamiento. «Hay zonas en las que les dijimos que no cabían sillas y, sin embargo, las han puesto, por lo que la gente no se podía sentar», ha comentado Pomares, quien no obstante ha reconocido que «una cosa es ver estos temas en los planos y otra, disponerlos en la realidad de una Alameda que está en obras».

Pablo Atencia remarca que la entidad que preside «no tiene nada que ver con las obras y sus acabados»

«Entiendo que el primer día estuvieran un poco desbordados, pero hay sillas que tienen que recolocar», ha insistido el edil, quien ha añadido que el Ayuntamiento también ha pedido a la Agrupación que habilite con vallas algunos pasillos de seguridad para facilitar el acceso de los abonados a las filas de sillas del lateral sur de la Alameda por la zona trasera, donde el Domingo de Ramos no hubo separación entre las personas sentadas en la última fila y el público que se encontraba de pie detrás de ellas. «Desde Urbanismo vamos a retranquear las vallas de la obra todo lo posible, pero la Agrupación también debe organizar mejor las sillas», ha afirmado Pomares, que ha admitido que estas cuestiones se seguirán analizando todos los días de la Semana Santa para procurar que la distribución del nuevo recorrido oficial sea la mejor posible y subsanar dificultades que vayan surgiendo. «Tal vez se debería haber hecho una prueba del montaje de las sillas», ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, ha remarcado que la entidad que dirige «no tiene nada que ver con las obras y sus acabados» y ha precisado que las cofradías se limitan «a instalar las sillas y pasillos conforme a la autorización dada, conforme al proyecto». «Nadie del Ayuntamiento nos ha dicho nada al respecto», ha concluido.