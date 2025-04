Aviso del obispo de Málaga: «No quiero pleitos en las cofradías»

Rafael Rodríguez Málaga Domingo, 20 de abril 2025, 12:31 Comenta Compartir

El obispo de Málaga, Jesús Catalá, se ha dirigido a los cofrades en la mañana de este Domingo de Resurrección para invitar a todos «a que celebréis este día con alegría, con luminosidad en el rostro, como buenos cristianos». Y lo ha hecho durante el transcurso de un acto que se ha celebrado en la iglesia de San Julián, una vez conocida la suspensión de la procesión del Resucitado por la predicción meteorológica. Así pues, delante del Señor de Capuz y la Virgen Reina de los Cielos, ambas imágenes entronizadas, el pastor de la Iglesia malagueña, que el pasado mes de diciembre presentó su renuncia ante el Papa al cumplir los 75 años, siguiendo las indicaciones del Derecho Canónico, pero de momento mantiene el ejercicio pastoral, ha insistido en que este domingo «no es un día triste, aunque no podamos salir en procesión. La resurrección la celebramos igual, porque se celebra desde el corazón», ha explicado durante su homilía. «Quería felicitaros, porque ponéis toda la ilusión, todo el esfuerzo en la celebración de la Semana Santa. Ha sido una Semana Santa espléndida, así que felicidades y enhorabuena. Y también os felicito por vuestra paciencia, porque no siempre las cosas no salen como queremos. Ahí demostramos nuestra madurez humana y cristiana», ha comentado monseñor Catalá. Sin embargo, su intervención ha ido más allá de una felicitación por la organización de la Semana Santa y por el nuevo tiempo litúrgico, la pascua, ya que el obispo ha pedido unidad en las hermandades. En este sentido, Catalá ha animado «a que, con la luz de Cristo resucitado, la coordinación y la fraternidad entre las cofradías sean mejor», ha pedido el prelado para, seguidamente, recalcar que «la fraternidad dentro de cada cofradía, ya me estáis escuchando y entendiendo, sea mejor. No quiero pleitos», ha subrayado Jesús Catalá con conocimiento de causa, no en vano, durante su episcopado, desde octubre de 2008, se han producido algunos episodios de disputas en el seno de varias hermandades, el último, el vivido en la Cofradía del Rescate, felizmente superado con el final de la intervención episcopal y el nombramiento de un hermano mayor electo, Daniel Gil.

Capirotes

Por otro lado, el obispo de Málaga se ha dirigido explícitamente a la Agrupación de Cofradías para recordarle que «os llevo invitando muchos años a que la procesión de hoy, la del Domingo de Pascua, sea con el rostro descubierto; a ver si un día lo hacéis», ha apostillado dibujándose una leve sonrisa en su rostro. Y, a continuación, ha explicado que el capirote «es un signo de penitencia, cuaresmal. La cuaresma ya terminó el jueves por la tarde. Estamos en pascua. Alegría en el rostro. Tenemos la luz del Resucitado», ha proclamado Catalá, quien ha concluido su intervención con varios vivas, tanto a los titulares de la Agrupación como a la propia entidad y a las cofradías de Málaga.

Ampliar Representantes de la Agrupación de Cofradías delante de los titulares. Juan Miguel Salvador

Durante este acto previo a abriese las puertas de San Julián para que el público pudiera contemplar las imágenes han intervenido, en la parte litúrgica, el delegado episcopal de Hermandades, Salvador Guerrero, y los hermanos mayores del Amor y la Salud, Álvaro Guardiola y Miguel Ángel Vargas, respectivamente.

Asimismo, el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, ha abierto el turno de intervenciones para explicar los motivos de la suspensión de la procesión del Resucitado por segundo año consecutivo. A este respecto, Garín han asegurado que «la mayor tristeza, la mayor pena, está aquí dentro», refiriéndose a la entidad y su junta de gobierno. «Desde fuera, podrán pensar que hemos sido muy ligeros o rápidos en tomar esta decisión, pero es verdad que había que tomarla. Tenemos un sentimiento de pesar por no salir dos años consecutivos a las calle, pero era la decisión que, en principio, teníamos que tomar y, a partir de aquí, desearos a todos una feliz pascua de resurrección», ha concluido.

Tras la celebración del acto, se ha abierto San Julián y se ha colocado el trono del Cristo debajo del dintel de la puerta del templo, mientras que la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos, que iba a abrir el cortejo del Resucitado, ha comenzado a tocar. Después, ha comenzado a chispear y se ha colocado el trono del Señor junto al de la Virgen Reina de los Cielos y el resto de bandas que iban a participar en la procesión esta mañana, la de cornetas y tambores del Carmen y la de música de la Paz, han tocado varias marchas procesionales.