Antonio Lara retira su candidatura en las elecciones en la Misericordia

La Cofradía de la Misericordia encara una segunda vuelta decisiva en su proceso electoral tras conocerse la retirada de una de las cuatro candidaturas que ... ya optaron al gobierno de la hermandad durante el cabildo de elecciones celebrado el pasado sábado 12 de julio. Así, el equipo que encabeza Antonio Lara ha hecho público en la tarde de este jueves su decisión de no concurrir a los comicios previstos para el último sábado de este mes de julio, y por tanto, retira oficialmente su candidatura a hermano mayor de la corporación perchelera. Esta determinación supone, sin duda, un giro importante en unas elecciones que ya habían hecho historia en el mundo cofrade malagueño por el número de aspirantes –cuatro en total– y por la alta participación, al contabilizarse más de 600 votos.

En el comunicado difundido ayer por la candidatura de Lara, que fue la que menos apoyo obtuvo en el cabildo del 12 de julio, se anuncia la renuncia, advirtiendo que han tomado esta decisión «con serenidad, con humildad y, sobre todo, con un profundo agradecimiento en el corazón. Gracias a todos los que habéis creído en 'El Gran Poder de la Unidad' –eslogan de la candidatura–. A quienes nos disteis vuestra confianza con el voto, a quienes nos animasteis, nos escuchasteis compartisteis este camino con ilusión. No tenemos palabras suficientes para expresaros nuestra gratitud», ha indicado el equipo de Antonio Lara en un comunicado.

Su lista, que logró 115 votos en la primera vuelta celebrada el pasado sábado –el 18,40% del total–, no continuará, por tanto, en la segunda ronda convocada para el próximo 26 de julio.

En cuanto a los motivos que han llevado a Lara a no presentarse al cabildo de elecciones en su segunda vuelta, desde su candidatura se asegura que «desde el principio, dijimos que veníamos a sumar, no a dividir. A construir, no a enfrentar», ha subrayado. «Por eso, hoy más que nunca, deseamos lo mejor a las candidaturas que siguen adelante. Y especialmente, deseamos lo mejor a nuestra cofradía, para que encuentre esa unidad que tanto anhelamos y que tan necesaria es para mirar al futuro con esperanza. Nos retiramos con la conciencia tranquila y el corazón lleno», han apuntado los cofrades de la Misericordia.

La decisión ha sido recibida con respeto por el resto de candidaturas y abre un nuevo escenario en el que los apoyos de Lara podrían ser clave para decidir el gobierno de la cofradía durante los próximos cuatro años. En este sentido, y nada más conocerse la noticia, la candidatura de Juan José Degara, que fue la ganadora de los primeros comicios, aunque no obtuvo la mayoría absoluta que necesitaba en la primera cita, ha querido expresar públicamente su «más sincero reconocimiento, tanto a su persona como al equipo que le ha acompañado durante este proceso. Estamos convencidos de que, más allá de legítimas diferencias, nos une el mismo deseo de servir, de construir y de custodiar con lealtad lo que tantos hermanos antes que nosotros nos han legado. Agradecemos su entrega, valoramos su ejemplo y deseamos de corazón que sigamos caminando juntos, desde el respeto mutuo, por el bien común de nuestra hermandad», ha señalado.

Segunda vuelta

Con la retirada de la candidatura de Antonio Lara, la segunda vuelta se disputará entre tres candidatos: Juan José Degara, Manuel García Zurita y Ángel Montilla. Degara fue el más votado en la primera cita electoral, con 240 papeletas (38,4%), seguido por García Zurita, con 153 votos (24,48%), y Montilla, con 117 (18,72%).

La elevada participación –625 hermanos ejercieron su derecho al voto– ha evidenciado la trascendencia de estas elecciones, que ya habían llamado la atención por su alto número de candidaturas –cuatro–, ya que no se recuerda un precedente similar en Málaga. Sin embargo, los estatutos de la cofradía establecen que para ser proclamado hermano mayor en primera vuelta es necesario obtener la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos –la mitad más uno–, algo que no logró ninguna de las listas. Por ello, tal como recogen las reglas, la hermandad celebrará una segunda votación, prevista para el sábado 26 de julio, de 12 a 18 horas, en la casa hermandad.

En esta nueva jornada electoral, el candidato más votado será proclamado ganador, al exigirse únicamente mayoría simple. En caso de empate, será elegida la candidatura encabezada por el hermano más antiguo, y si persistiera la igualdad, la del hermano de mayor edad.