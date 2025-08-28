Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Virgen de la Victoria, en la capilla de Santa Bárbara de la Catedral. Juan Carlos López Lozano

Comienza la novena de la Patrona de Málaga: estos son todos los datos

Los cultos, que se celebrarán del 30 de agosto al 8 de septiembre, serán oficiados por diferentes delegados de la diócesis, el postulador general de la Orden de los Mínimos, dos obispos y por el arzobispo de Granada, que presidirá la misa estacional

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:20

Como de costumbre, la Patrona de Málaga se erige protagonista del final del mes de agosto y los primeros días de septiembre. La Virgen de ... la Victoria se encuentra en la Catedral desde el pasado domingo, tras su bajada, desde el santuario, en rosario de la aurora, y es en el templo mayor de la diócesis donde se van a celebrar los cultos de regla en honor de esta imagen. Pero esta vez, la solemne novena tendrá connotaciones especiales, al coincidir con la conmemoración del 150.º aniversario fundacional de la hermandad, pretexto que llevó a la Penitenciaria Apostólica de la Santa Sede a conceder un Año Jubilar y que culminará el próximo 8 de septiembre, solemnidad de Santa María de la Victoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  2. 2 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  3. 3

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  4. 4 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  5. 5 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  6. 6 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  7. 7 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  8. 8

    Aparecen pozos de la antigua mezquita junto a la Iglesia del Sagrario de Málaga
  9. 9 Ya hay fecha para la reapertura de la calle Victoria al tráfico tras dos meses cerrada en Málaga
  10. 10 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Comienza la novena de la Patrona de Málaga: estos son todos los datos

Comienza la novena de la Patrona de Málaga: estos son todos los datos