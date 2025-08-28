Comienza la novena de la Patrona de Málaga: estos son todos los datos

Como de costumbre, la Patrona de Málaga se erige protagonista del final del mes de agosto y los primeros días de septiembre. La Virgen de ... la Victoria se encuentra en la Catedral desde el pasado domingo, tras su bajada, desde el santuario, en rosario de la aurora, y es en el templo mayor de la diócesis donde se van a celebrar los cultos de regla en honor de esta imagen. Pero esta vez, la solemne novena tendrá connotaciones especiales, al coincidir con la conmemoración del 150.º aniversario fundacional de la hermandad, pretexto que llevó a la Penitenciaria Apostólica de la Santa Sede a conceder un Año Jubilar y que culminará el próximo 8 de septiembre, solemnidad de Santa María de la Victoria.

La celebración de la novena (nueve días de culto) en el templo catedralicio cumplirá estos días 93 años. Fue en 1932 cuando se practicó por primera vez bajo sus bóvedas, raíz del traslado de la efigie a la Catedral para evitar su destrucción como consecuencia de la quema de iglesias y conventos de 1931. Hasta ese momento, los cultos a la Patrona se oficiaban en su santuario y solían comenzar en torno a su solemnidad, el 8 de septiembre, aunque no siempre fue en esta fecha, ya que en los albores del siglo XVI, su festividad era la del 15 de agosto.

El cambio de fecha de su día, el traslado al 8 de septiembre, llegó con la consolidación de la fundación de la orden de los frailes mínimos y el auge de la devoción.

Este año, con motivo de la referida efeméride, cada jornada de la novena, que se celebrará desde este sábado, 30 de agosto, al domingo 7 de septiembre, será presidida por un sacerdote diferente en lugar de encargarse de las correspondientes ceremonias religiosas un único predicador. Los cultos comenzarán a las 19.30 horas, en la Catedral, con el rezo del santo rosario y preces, y, a continuación, se iniciará la santa misa. La imagen presidirá el centro del presbiterio, donde se ha levantado un altar efímero. Y, con anterioridad, a su llegada, estuvo en veneración, por primera vez, en la catedralicia capilla de Santa Bárbara, donde se halla el primer retablo del templo, de estilo gótico y coetáneo con la hechura de la talla.

La Patrona de Málaga, en veneración en la capilla de Santa Bárbara, antes de presidir su altar de cultos. Juan Carlos López Lozano

Las correspondientes eucaristías serán oficiadas por Gonzalo Martín, delegado episcopal de Catequesis (30 de agosto); Antonio Collado, delegado de Cáritas y canónigo de la Catedral (31 de agosto); Rafael Vázquez, responsable de Ecumenismo (1 de septiembre); Antonio Eloy Madueño, director para la Causa de los Santos (2 de septiembre); y Salvador Guerrero, delegado de Hermandades (3 de septiembre).

El 4 de septiembre predicará Juan Manuel Ortiz, rector del Seminario Mayor y vicario para la Acción Caritativa y Social, y el día 5 lo hará el Padre Taras Yeher, postulador general de la Orden de los Mínimos, estrechamente vinculada a la Virgen de la Victoria. Los últimos días ocuparán la sagrada cátedra dos obispos, Adolfo González Montes, emérito de Almería (6 de septiembre), y Jesús Catalá, ahora administrador apostólico de Málaga (7 de septiembre) hasta que José Antonio Satué tome posesión de la Silla Episcopal como nuevo prelado de la diócesis el próximo 13 de septiembre, en la Catedral. La santa misa de la penúltima novena servirá, por tanto, de despedida de monseñor Catalá, tras 17 años de gobierno de la Iglesia malagueña.

Cada una de las eucaristías serán amenizadas por la coral Promúsica (30 de agosto) y los coros de la Catedral (31 de agosto), de la basílica de la Victoria (1, 3 y 7 de septiembre), de la parroquia de la Amargura (2 de septiembre), María Santísima de la Paz (4 de septiembre), Magnum Mysterium (5 de septiembre) y Diocesano (6 de septiembre).

Más de un centenar de colectivos diocesanos y ciudadanos, entre arciprestazgos, instituciones militares, profesionales, vecinales, empresariales y cofrades, han sido invitados, como cada año, por la Real Hermandad de Santa María de la Victoria a participar en uno de los días de la novena.

Día de la Virgen

El lunes 8 de septiembre, fiesta local, se celebrará la misa estacional a las 11.30 horas, presidida por José María Gil Tamayo, arzobispo de la provincia eclesiástica de Granada, a la que pertenece la diócesis de Málaga. Durante esta ceremonia religiosa sonará el órgano de la Catedral, tocado por Antonio del Pino, y participará un año más la coral Santa María de la Victoria.

Finalizada la eucaristía, habrá una ofrenda floral en el atrio de la Catedral, que promueve la Asociación Pro-Tradiciones Malagueñas La Coracha, y habrá baile por malagueñas ante la plaza del Obispo.

Por la tarde, a las 19.30 horas, la procesión de alabanza recorrerá las calles con un estreno destacado: el nuevo trono diseñado por el catedrático Juan Antonio Sánchez López, con anteproyecto de Enrique Salvo Rabasco, que recupera el uso procesional del antiguo templete de la imagen, tallado en madera en el siglo XVIII y procedente originalmente de la Virgen del Rosario de Archidona. El conjunto, que se encuentra en la Catedral desde hace días, se completará con los arbotantes del antiguo trono del Señor de la Sentencia.

El cortejo se podrá en marcha a las 19.30 horas. Si no hay cambios de última hora, la hermandad ha fijado el siguiente itinerario: Patio de los Naranjos, Santa María, Molina Lario, plaza del Obispo, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, plaza de la Constitución, Granada, plaza del Carbón, Calderería, plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Madre de Dios, plaza de la Merced (lateral Oeste), plaza de la Merced (lateral Norte), Victoria, plaza de la Victoria, Compás de la Victoria, plaza del Santuario y encierro, en la basílica victoriana.

Todos los datos de los cultos

Sábado, 30 de agosto, vísperas solemne de la dedicación de la Catedral

• Predica: Gonzalo Martín Fernández, delegado Diocesano de Catequesis.

• Música: Coral Promúsica.

• Dedicación: Misa por Dolores Bermúdez Rodríguez y Sandro Alcaide Martín.

• Entidades invitadas: Adoración Nocturna Española, Adoración Nocturna Femenina, Unión Eucarística Reparadora, Asociación Pro-Tradiciones Malagueñas La Coracha, Caixabank y Obra Social La Caixa y Red Madre.

Domingo, 31 de agosto, dedicación de la Catedral

• Predica: Antonio Collado Rodríguez, delegado Diocesano de Cáritas Diocesana y canónigo de la Catedral.

• Música: Coro de la Catedral.

• Dedicación: Misa por el proyectista Fernando Prini Betés, María Rueda Sepúlveda y María Remedios Chinchilla Catalá.

• Entidades invitadas: Hombres de trono de Santa María de la Victoria, Legión de María, Manos Unidas, Movimiento de San Juan de Ávila, Asociación de Veteranos BBVA y banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.

Lunes, 1 de septiembre

• Predica: Rafael Vázquez Jiménez, delegado Diocesano de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso.

• Música: Coro de la Basílica de la Victoria.

• Dedicación: Misa por Carmen Palomo Cabrillana,María de Carmen Galiánez Morales y Enrique Vertedor Galán.

• Entidades invitadas: Arciprestazgo Virgen del Mar, Arciprestazgo de Cristo Rey, Asociación Cultural La Duquesa, Asociación Centro Histórico, AA.VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente, Asociación de Submarinistas Virgen del Carmen y Asociación Cultural Cofrades Malagueños.

Martes, 2 de septiembre

• Predica: Antonio Eloy Madueño Porras, director del Departamento Diocesano para la Causa de los Santos.

• Música: Coro de la Parroquia de la Amargura.

• Dedicación: Misa por Antonio Jiménez Millán, María del Pilar Ruiz Navarro y Manuel Ferrero Nuño.

• Entidades invitadas: Arciprestazgo de Antequera, Arciprestazgo de Marbella-Estepona, Arciprestazgo Axarquía Interior, Arciprestazgo Alora, Equipos de Nuestra Señora, Hermanos Mayores Honorarios de la hermandad, como son Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial y Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, Subdelegación del Gobierno, presidente de la Audiencia Provincial, presidente de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, fiscal Jefe de la Audiencia Provincial, juez decano, Universidad de Málaga, Gerencia del Hospital Regional Universitario, Gerencia del Hospital Clínico Universitario Santa María de la Victoria, Fundación Cudeca y Asociación Española contra el Cáncer.

Miércoles, 3 de septiembre

• Predica: Salvador Guerrero Cuevas, delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías.

• Música: Coro de la Basílica de la Victoria.

• Dedicación: Misa por Matilde Nieto Gálvez, Trinidad García-Herrera Pérez-Bryan, Rodrigo Martín Martín-Estévez y José Espejo Martín.

• Entidades invitadas: Arciprestazgo Axarquía Costa, Arciprestazgo de Coín, Arciprestazgo Fuengirola-Torremolinos, Arciprestazgo Archidona-Campillos, Colegio Oficial de Abogados, Colegio Oficial de Procuradores, Colegio Oficial de Graduados Sociales, Colegio Oficial de Médicos, Colegio Oficial de Farmacéuticos, Colegio Oficial de Gestores Administrativos, Colegio Oficial de Enfermería, Asociación de la Prensa, Fundación Unicaja, Unicaja Banco, Confederación de Empresarios de Málaga, Cámara de Comercio, Industria y Navegación.

Jueves, 4 de septiembre

• Predica: Juan Manuel Ortiz Palomo, rector del Seminario Mayor y vicario para la Acción Caritativa y Social.

• Música: Coro María Santísima de la Paz.

• Dedicación: Misa por María Felisa Gómez García.

• Entidades invitadas: Arciprestazgo de los Ángeles, Arciprestazgo de Ronda y Serranía y Federación Malagueña de Peñas.

Viernes, 5 de septiembre

• Predica: P. Taras Yeher, postulador general de la Orden de los Mínimos.

• Música: Coral Magnum Mysterium.

• Dedicación: Misa por todos los difuntos de la FFAA y SS.

• Entidades invitadas: Arciprestazgo Santa María de la Victoria, Arciprestazgo de San Cayetano, Arciprestazgo de San Patricio. capellán castrense (Capellanía Castrense de Málaga), Subdelegación Ministerio de Defensa, Comandancia Naval de Málaga, Base y Sector Aéreo, Comandante Militar de Málaga, Comandancia de la Guardia Civil, Comisaría Provincial de la Policía Nacional, Real Hermandad Veteranos FAS y Guardia Civil, Unión Nacional de Milicias Universitarias, Asociaciones y Hermandades de las FAS, Policía Local, Real Liga Naval de España, Liga Naval de Málaga, coronel-director Residencia Castañón de Mena, comandante del P-22, Tagomago y coronel Jefe de Caritas Castrense.

• Observaciones: Se procederá a la entrega de medallas.

Sábado, 6 de septiembre

• Predica: Adolfo González Montes, obispo emérito de Almería.

• Música: Coro Diocesano.

• Dedicación: Misa por Juana Ruiz Corpas.

• Entidades invitadas: Agrupación de Hermandades y Congregaciones de Gloria, Bodega El Pimpi y Fundación El Pimpi.

• Observaciones: Se procederá a la presentación de los niños a las 18.45 horas.

Domingo, 7 de septiembre

• Predica: Jesús Esteban Catalá Ibáñez, obispo administrador apostólico de Málaga (misa de despedida).

• Música: Coro de la Basílica de la Victoria.

• Dedicación: Misa por los difuntos de la hermandad.

• Entidades invitadas: Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, Hermanos de Honor (Servicios Operativos y Coral Santa María de la Victoria).

Lunes, 8 de septiembre

• Predica: Misa estacional, presidida por José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada.

• Música: Coral Santa María de la Victoria.

• Dedicación: La misa se ofrece por todos los hermanos difuntos de la hermandad.