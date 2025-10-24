El virólogo Mariano Esteban Rodríguez protagoniza hoy el Encuentro Salud es Más
La cita tiene lugar esta tarde en el Salón de Actos de Unicaja
Viernes, 24 de octubre 2025, 14:31
El prestigioso virólogo Mariano Esteban Rodríguez, Profesor de Investigación vinculado Ad Honorem al Centro Nacional de Biotecnología (CNB) del Centro Superior de Investigaciones Científicas ( ... CSIC) y jefe del grupo de Poxvirus y Vacunas del CNB, protagoniza ester viernes, 24 de octubre, a las 19.00 horas, la nueva sesión de los encuentros 'Salud es Más', patrocinados por la Fundación Unicaja y organizados por SUR.
La cita es en el Salón de Actos de Unicaja (Acera de la Marina, 3, primera planta, Málaga capital), y su intervención se titula 'Control de pandemias causadas por virus: ¿dónde estamos?'. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.
